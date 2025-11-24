Зеленский сообщил украинцам, что встретится с Трампом для обсуждения спорных пунктов мирного плана. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лично встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения спорных пунктов его плана остановки войны с РФ.
Информация была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.
"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнёрами, и теперь перечень необходимых шагов по окончании войны может стать работоспособным. По состоянию на данный момент, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено. Есть сейчас над чем поработать всем вместе – очень непросто, – чтобы согласовать финальный документ, и нужно сделать всё достойно <...>. Это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные, я обсужу с президентом Трампом", – сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что украинская власть готова "работать максимально быстро" ради мирного соглашения.
Напомним, сторонники Трампа призывают Банковую подписать его мирный план как можно скорее.