Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что лично встретится с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения спорных пунктов его плана остановки войны с РФ.

Информация была озвучена в вечернем обращении верховного главнокомандующего.

"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнёрами, и теперь перечень необходимых шагов по окончании войны может стать работоспособным. По состоянию на данный момент, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и многое правильное учтено. Есть сейчас над чем поработать всем вместе – очень непросто, – чтобы согласовать финальный документ, и нужно сделать всё достойно <...>. Это действительно правильный подход – чувствительные вещи, сенситивные, я обсужу с президентом Трампом", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что украинская власть готова "работать максимально быстро" ради мирного соглашения.

Напомним, сторонники Трампа призывают Банковую подписать его мирный план как можно скорее.

Ранее Зеленский заявил о политическом давлении на Украину.