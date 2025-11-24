Анализируем итоги 1370-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Поступают противоречивые сведения о ситуации в Покровске.

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько заявил, что ВСУ смогли отбросить противника и зачистить центральные районы города. Также "удалось максимально перерезать логистические маршруты" армии РФ, из-за чего россиянам "крайне сложно захватить Покровск полностью".

Однако украинский военный Мучной заявляет, что в Покровске "никакой зачистки центра нет и в помине", а все это "чистый п@здеж для малолеток".

По его данным, центр города "держится на честном слове, потому что россияне там зарылись капитально", обустроив позиции в зданиях. А чтоб хотя бы минимально подвинуть там фронт, ВСУ нужно привлечь минимум шесть бригад. "И потому все боятся вслух признать, что кусок города мы реально не контролируем, потому что это политический удар", - пишет Мучной.

В целом, по его мнению, городу "осталось недолго". Военный пишет, что войска РФ захватили половину промзоны шахты "Покровская", пытаясь пробиться севернее. У Мирнограда и Покровска также проблемы с логистикой, которая идет целиком по "серой зоне", пишет "Мучной" (на карте у DS еще есть контролируемый ВСУ коридор, но это крайне узкая полоска).

Военный паблик Deep State на выходных сообщал о российском продвижении вокруг Покровска, а также в Даченском южнее города. Минобороны РФ утверждает, что российская армия в Покровске захватила микрорайоны Горняк и Шахтёрский в центральной и южной частях.

В основании Дробропольского выступа россияне вошли в Шахово, пишет "Мучной". Они заняли южные окраины поселка. Российские паблики заявили о полном захвате Шахово.

В Днепропетровской области, как утверждается, взяты Отрадное и Тихое. Оба населенных пункта расположены в районе ключевого поселка Покровское, к которому фронт продвигается с юга и юго-востока.

Украина захвата не подтверждала, но "Мучной" указывает на присутствие россиян в обоих населенных пунктах с вывешиванием флагов.

Начались бои в Константиновке, свидетельствует карта Deep State.

На ней серая зона появилась на южной окраине города, подойдя близко к трассе. Также указано продвижение россиян на широком участке южнее Константиновки. О боях в городе российские военные паблики и ряд украинских военных сообщали ещё с начала ноября.

Российское минобороны пишет о захвате села Пазено на Северском направлении. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата Северского участка (напомним, в сам Северск уже вошли российские войска). Впрочем, это продвижение Киев также не подтверждал.

Также Deep State пишет о продвижении РФ у Ямполя.

Минобороны РФ заявляет о захвате села Затишье на подступах к Гуляйполю в Запорожской области. На карте Deep State оно уже полностью в серой зоне.

Также российские паблики пишут о прорыве к селу Новоданиловка под Ореховым. Украина этого не подтверждала. При этом недавно россияне заявляли о захвате соседней Малой Токмачки - с украинской стороны опровержений этому не поступало.

Что произошло в Женеве?

Вчера в Швейцарии прошли переговоры Украины и США по мирному плану Трампа.

Вокруг этих переговоров не так много официальной информации - и огромное количество слухов и медийных инсайдов, часть из которых противоречит друг другу.

Официально известно, что переговоры шли вчера весь вечер. Представители Украины и США периодически выходили к публике и давали комментарии. Общий их смысл был в том, что встреча продуктивная, есть моменты, где удалось найти взаимопонимание.

Госсекретарь Рубио допустил, что дальнейшие консультации могут продлиться и далее четверга - дня, до которого, по данным СМИ, Трамп хочет видеть подписание плана со стороны Украины. Также он заявил, что на встрече не обсуждался альтернативный план Европы, и сам Рубио его вообще не видел (накануне этот план опубликовали СМИ, он противоречит плану Трампа в ключевых положениях - НАТО и территорий).

Сегодня утром Украина и США выпустили совместное заявление по итогам женевских переговоров. "По итогам переговоров стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире", - говорится в его тексте.

При этом этот документ не является доработанным до конца, поскольку "Украина и Соединённые Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над совместными предложениями". Также "окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов".

Иными словами, переговоры не привели пока к тому, что Киев согласился на план Трампа. И ряд вопросов, судя по тексту совместного заявления, решить не удалось, раз их переносят на уровень президентов.

Украинское издание "РБК-Украина" сообщило, что договориться не смогли по двум ключевым моментам: содержащемуся в плане Трампа требованию вывести ВСУ из Донецкой области и отказу Киева вступать в НАТО. СМИ также указывает, что эти вопросы вынесены на уровень переговоров Зеленского и Трампа (впрочем, пока нет никаких сроков по их проведению).

Позже проблемы с территориальными вопросами признал замглавы Офиса президента Игорь Брусило.

"Когда все вопросы будут решены, а некоторые из них пока остаются нераскрытыми, например, территориальные, тогда президенты выйдут на связь, чтобы обсудить их и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею", — сказал Брусило.

Косвенно разногласия обозначил и спикер парламента Руслан Стефанчук. Он сегодня озвучил "красные линии" Украины, на которые она не готова согласиться для завершения войны. По его словам, это юридическое признание захваченных территорий российскими, ограничение украинской армии и ограничения на будущие союзы Украины.

Как видим, у Стефанчука несколько другой список "красных линий", чем у "РБК-Украина". Но на данный момент можно более-менее уверенно утверждать, что некие довольно серьезные разногласия по плану Трампа остаются.

Это видно по комментариям самого Трампа.

Еще во время вчерашних переговоров в Женеве, президент США раскритиковал руководство Украины и Европы. ""Лидеры" Украины не выразили никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России", - написал он в рамках поста о том, что войну в Украине начал Байден, а при нем, Трампе, ее бы не случилось.

Под "усилиями" Трамп, видимо, подразумевал попытки остановить войну в Украине - в том числе нынешний план, который Киеву предлагают принять. То есть, судя по контексту, ходом переговоров в Швейцарии он был не слишком доволен.

Сегодня президент США выпустил еще один комментарий - более оптимистичный, но одновременно и несколько двусмысленный. "Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее", - написал Трамп.

Эти комментарии показывают, что с одной стороны между Вашингтоном и Киевом есть разногласия, но Трамп еще видит шанс их преодолеть. Видимо, потому, что и Украина в этот раз гораздо более сдержанно и "неконфликтно" реагирует на идеи Трампа, которые ранее вызвали у Зеленского резко отрицательные заявления.

Напомним, что США уже предлагали Украине вывод сил из Донбасса ради завершения войны - и украинский президент многократно публично отказывался это делать. Но теперь, когда такой пункт прямо прописан в плане Трампа, Зеленский открыто уже его не оспаривает - как и другие пункты.

Тем не менее, попытки поменять план в свою пользу Киев активно предпринимает. Участник переговоров в Женеве, советник Офиса президента Александр Бевз сообщил, что "плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует".

"Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции. Финальные решения по самым проблемным вопросах будут принимать президенты", - написал Бевз.

Западные СМИ уже пишут, что в плане осталось 19 пунктов их 28.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что оттуда изъяли пункт об использовании замороженных российских активов. Напомним, в первоначальной версии плана предполагалось выделение около $100 млрд в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы США, а остальных средств - на американо-российские проекты.

Bloomberg добавляет, что в целом первоначальный план был сокращен до более ограниченного списка ключевых пунктов для скорейшего прекращения огня, а другие положения решили рассматривать в будущем в отдельных документах.

Отметим, что данный посыл - сперва остановить огонь, а потом обсуждать территории и все прочее - это краеугольный камень в позиции Украины и Европы. Но с этим категорически не согласна Россия, что и было учтено в опубликованной на прошлой неделе версии плана Трампа, по которой ВСУ оступают из Донбасса.

Однако пока такие изменения в план Трампа не имеют подтверждений с американской стороны. Информация о них поступает пока лишь от Украины либо всплывает в западных медиа, оппозиционных Трампу.

К слову, как пишут сами эти медиа, в этих утечках американцы вчера на переговорах в Женеве уже упрекнули Украину - в связи с чем во время этих встреч царила довольно напряженная обстановка.

Что будет дальше?

Иными словами, пока что есть лишь промежуточные итоги переговоров. И они не имеют принципиального значения.

Важен конечный результат, который выяснится, судя по всему, после встречи Зеленского и Трампа, если она вообще состоится (то есть, если у сторон еще до этой встречи наметится общее понимание спорных моментов).

Ключевой вопрос - внесет ли Трамп под влиянием украинских властей, европейцев и части своего окружения такие изменения в мирный план, которые гарантированно отвергнет Кремль, или не внесет. И если не внесет, то исполнит ли на практике свою угрозу остановить поставки оружия и развединформации Киеву в случае его отказа принимать план.

Многие западные СМИ сегодня написали, что эта угроза еще актуальна. Не исключено, что именно поэтому Киев публично не критикует план Трампа, как это было ранее.

Если же все украинские и европейские правки будут внесены, то ситуация пойдет по уже привычному пути - Россия принимать план откажется, Украина, Европа и конгрессмены США потребуют от Трампа ужесточить санкции против Москвы и дать ВСУ "Томагавки". Трамп будет, как обычно, колебаться, что-то введет, что-то не введет, что-то даст, что-то не даст. А война будет идти дальше с весьма туманными перспективами окончания.

Если же Трамп оставит ключевые моменты в своем плане неизменными, также как и угрозу прекратить поддержку Украине в случае отказа Зеленского принимать план, то война, в любом случае - согласится ли с планом Трампа Киев или нет - будет идти к своему окончанию.

Разница будет лишь в сроках (сейчас или через несколько месяцев), в условиях (чем дальше будет идти война без американской поддержки тем условия ее завершения будут для Украины хуже) и в том, кто подпишет мирное соглашение с украинской стороны - Зеленский или уже кто-то другой.

"Третий путь" Зеленского

Отдельный вопрос - как теперь изменится положение самого Зеленского.

Когда в последние дни пресса и политики пишут и заявляют, что Зеленский оказался в тяжелейшем положении, они недалеки от истины. С одной стороны, коррупционный скандал колоссально подорвал внутриполитические позиции Зеленского. С другой стороны, ему выдвинут ультиматум Трампом - согласиться с мирным планом под угрозой лишения любой поддержки в случае отказа.

В связи с этим перед президентом Украины вырисовывается два варианта, и оба для него плохие.

Первый – согласиться на план Трампа, предусматривающий вывод украинских войск из Донбасса и другие уступки. И столкнуться затем с труднопредсказуемой реакцией внутри страны, когда к обвинениям в коррупции добавятся еще и обвинения в госизмене.

Второй – отказать Трампу и потерять американскую поддержку. Это еще более ухудшит ситуацию для Украины на поле боя. И, в совокупности с коррупционным скандалом, даст новый импульс кампании против Зеленского с призывом уйти в отставку из-за провалов по всем направлениям.

Судя по утечкам в западных СМИ, Зеленский не исключает для себя первый вариант (согласие на план). Судя по его обращению в пятницу, не исключает и второй (отказ Трампу).

Однако, судя по многочисленным сигналам и публичным заявлениям, наиболее оптимальным он видит "третий путь", при помощи которого хочет решить одновременно не только проблему с мирным планом, но и с коррупционным скандалом.

Суть "третьего пути" – убедить Трампа самому изменить свой план, убрав оттуда те пункты, против которых выступает Киев. При этом Путин уже дал понять, что, в случае внесения правок в план Трампа Украиной, он его не примет.

Нет 100% гарантий, к слову, что он примет план в нынешнем виде. Но если его подредактируют по ключевым пунктам (в духе, например, предложений Европы), то вероятность отказа Кремля возрастает многократно.

Как мы уже писали выше, если план будет Трампом изменен и Кремль его отвергнет, то Зеленский и Европа смогут вновь обвинить Россию в нежелании завершать войну и призвать США усилить давление на РФ, ужесточить санкции, увеличить поставки оружия и т.д.

Схема эта имеет и внутриполитическое преломление.

Борьба за изменение мирного плана Трампа будет превращаться в главную тему всей информповестки Украины, отодвигая на второй план коррупционный скандал. В этой борьбе Зеленского поддерживают европейские лидеры, ведущие западные СМИ.

Соответственно, их внимание к делу Миндича также, по крайней мере на время, спадет. В политкругах уже ходят слухи, что НАБУ прекратила публиковать новые материалы по делу по настоянию европейцев, чтобы не "качать" в ходе переговоров с США внутреннюю ситуацию.

И если Трампа действительно удастся убедить изменить план (или хотя бы отсрочить срок ультиматума на неопределенное время), то это будет представлено как большая победа Зеленского. И не только Зеленского, но и всей команды переговорщиков. Неслучайно главой делегации он назначил Ермака, которого сейчас требуют уволить. Также в делегацию включен и секретарь СНБО Умеров, который является фигурантом дела НАБУ против Миндича.

И если в результате переговоров план Трампа смогут изменить, то, безусловно, Зеленский будет это использовать как для восстановления своего влияния внутри страны, так и для того, чтобы вывести из-под удара Ермака и Умерова, представив их "сверхэффективными переговорщиками". И затем, опираясь на это, попытаться нанести удар по тем силам внутри Украины, кто сейчас раскручивает коррупционный скандал.

Сработает ли такой расчет или нет – неизвестно. Но, для того чтобы вообще до этого этапа дошло дело, нужно, как минимум, чтобы Трамп согласился изменить свой план, внеся правки Киева и Европы. Или хотя бы отсрочил свой ультиматум. И тем самым вывел украинские власти из-под угрозы прекращения поддержки США.

Насколько это вероятно? На 100% исключать нельзя. Из Вашингтона идут противоречивые сигналы.

Одни источники пишут, что Трамп и его команда настроены жестко и будут требовать от Киева и европейцев до четверга принять план в его нынешнем виде. Другие – что далеко не все в окружении Трампа этот план одобряют, а многие ключевые люди в его администрации в подготовке этого плана вообще не участвовали и о нем ничего не знали.

Сам Трамп в один день вполне однозначно говорит, что Зеленский должен принять его план, иначе настанут последствия. В другой день говорит, что это предложение еще не окончательное. Также намеки на то, что переговоры могут продолжаться и после "дедлайна" Зеленскому, делает и Рубио (считающийся в окружении Трампа более "проукраинским", чем Вэнс или Уиткофф, которые, по слухам, являются основными авторами плана наряду с зятем Трампа Кушнером).

Наконец, план уже критикует часть республиканцев. Особенно те из них, кто связан с ВПК. Естественно, против плана выступает и Демпартия США, конгрессмены от которой уже призывают Зеленского "потерпеть всего один год" до того момента, как демократы вернут контроль над Конгрессом на выборах в следующем году. И плюс большинство европейских стран также требуют изменения плана, уже предлагая свои версии, которые будут явно отвергнуты Россией.

Используя все эти рычаги, Зеленский действительно может попробовать переубедить Трампа и добиться внесения изменений в план либо просто затянуть процесс на неопределенное время. Тем более что за последние месяцы президент США уже неоднократно резко менял свою точку зрения по Украине (о феномене "качелей Трампа" мы подробно писали в отдельном материале).

Однако есть и немало факторов, которые могут подвигнуть Трампа на этот раз продолжить взятую им линию по давлению на Киев.

Во-первых, как писалось выше, внесение правок в план Трампа с большой долей вероятности будет означать отказ Путина его принимать. А значит - и перспективы мирного урегулирования в обозримом будущем почти обнуляются.

Во-вторых, судя как по заявлениям самого Трампа, так и по утечкам в СМИ о разговоре американских представителей с европейцами в Киеве, в Вашингтоне все более утверждается точка зрения, что ход войны идет не в пользу Украины и далее условия мира будут еще хуже для Киева (и для Запада) и еще лучше для Москвы.

А потому нет никакого смысла далее затягивать боевые действия и нужно их заканчивать на предложенных Трампом условиях. Характерно, что даже считавшийся наиболее "проукраинским" в команде президента США Келлог также высказался в поддержку плана из-за "катастрофических потерь Украины".

В-третьих, Путин постоянно продвигает линию, что они с Трампом уже принципиально все согласовали на Аляске по контурам соглашения. И теперь, представляя новый мирный план и принуждая его принять Киев, Трамп "выполняет достигнутые договоренности".

Если же Трамп решит этот план существенно изменить в ключевых пунктах по настоянию Зеленского и Европы, то, в логике Путина, это будет "кидком". А значит "зачем тогда вообще о чем-то договариваться с Трампом, если он не выполняет, то, что им было обещано"?

Потенциально это может привести к резкому росту напряженности между Россией и США, которая до сих пор сдерживалась наличием у обеих сторон надежд на успех переговорного процесса. Особенно риск возрастет, если Вашингтон продолжит наращивать санкционное давление на РФ, и оно начнет сильно сказываться на российской экономике и бюджете.

Или же если американцы дадут Украине новые виды вооружений типа "Томагавков". По поводу последних из России уже звучали угрозы ядерного удара. Которые, впрочем, на Западе традиционно публично называют блефом. Но, как неоднократно писали СМИ, в реальности для властей США всегда (и при Байдене, и при Трампе) вопрос недопущения ядерной войны с Россией был одним из самых главных при определении политики в отношении Украины.

Само по себе затягивание войны увеличивает риски вовлечения в нее США и (особенно) Европы. Соответственно, и риски ядерного конфликта повышаются. А в случае провала нынешней попытки завершить войну в Украину риски эти, по описанным выше причинам, возрастут еще более.

Поэтому пока трудно предсказать какое итоговое решение примет Трамп – менять план по просьбе Киева и Европы (как вариант - перенести ультиматум на более дальний срок) или же настаивать на его согласовании до четверга в действующей редакции.

Единственное, что может гарантированно помочь Зеленскому реализовать его схему - это отказ РФ принимать мирный план Трампа в его нынешнем виде ещё до 27 ноября (то есть, ещё до того как Зеленский успеет сказать Трампу "да" или "нет"). В таком случае вопрос "принуждения Киева к принятию плана" отпадет сам собой и встанет вопрос о "принуждении Москвы".

Однако Кремль, как следует из недавних заявлений Путина, пока придерживается другой линии - дождаться, согласится ли на план Зеленский и не изменит ли план сам Трамп, и только после этого начать его предметное обсуждение. Сегодня во время разговора с Эрдоганом Путин уже заявил, что готов отталкиваться от плана Трампа.

В СМИ также прошла информация, что американцы хотят проговорить с РФ условия плана уже в ближайшие дни. Но ещё точно неизвестно - имеется ли в виду срок до четверга или после (ранее проходила информация, что американская делегация собирается в Москву в конце текущей недели - то есть, уже после 27 ноября).

Если Трамп выберет вариант настаивать на плане в нынешнем виде, то тогда Зеленский действительно окажется перед крайне непростым выбором – получить большие проблемы внутри страны, либо получить большие проблемы с Трампом и на фронте, а в перспективе - и проблемы внутри страны, и ещё худшие условия мира.

СБУ уходит от Зеленского?

Появляются определенные признаки, которые могут указывать на начало дистанцирования руководства СБУ от Зеленского и Ермака.



Во-первых, как мы сообщали со ссылкой на источники в «Слуге народа», на Банковой на днях приказали СБУ открыть уголовное дело против руководителя фракции СН Давида Арахамии, который продвигает идею необходимости отставки Ермака. Однако глава СБУ Малюк, по данным источника, вопрос «подвесил».



Во-вторых, в пятницу, на сайте государственного информагентства «Укринформ», со ссылкой на источники в НАБУ, появилось сообщение, что СБУ обратилось в Бюро с просьбой предоставить материалы дела против Миндича, которые могут свидетельствовать о фактах госизмены. Новость эта была особо примечательна тем, что источники в НАБУ очень позитивно оценили эти намерения СБУ и выразили полную готовность к сотрудничеству. При том что, как известно, отношения между СБУ и НАБУ в последние месяцы были крайне напряженными. Фактически шло прямое и публичное противостояние двух органов в рамках борьбы Зеленского и его окружения с антикоррупционными органами, в которой главной ударной силой Банковой выступала СБУ.



Кроме того, факты возможной госизмены в деле Миндича, исходя из уже обнародованных НАБУ массивов информации, теоретически, могут касаться двух эпизодов – связей группы Миндича с экс-нардепом, а ныне российским сенатором Андреем Деркачем (по версии следствия, контора по легализации коррупционных средств находилась в квартире, принадлежащей семье Деркача, а один из ключевых фигурантов дела ранее был его помощником). Второй – по поводу разговора о передаче двух миллионов долларов в Москву. Оба эпизода уже широко используются противниками Зеленского для его дискредитации. А если к их расследованию подключится еще и СБУ, открыв уголовные производства по статье «госизмена», то информационный удар по президенту будет еще сильнее.



И, наконец, главное – если действительно верна версия о том, что руководители СБУ дистанцируются от Банковой и налаживают отношения с НАБУ, то это резко снижает вероятность обсуждаемого ныне «контрудара» Зеленского по антикоррупционным структурам, так как его планировалось наносить руками как раз СБУ.

Сегодня информацию об отказе Малюка выносить подозрения Арахамии подтвердила в своей публикации "Украинская правда".

УП со ссылкой на источники пишет, что Ермак, которого требовали уволить некоторые "слуги народа", переложил в глазах Зеленского ответственность за коррупционный скандал на депутатов, а главная роль "политического диверсанта и предателя" была возложена на главу фракции Арахамию.

Его хотели обвинить в госизмене, в частности, за то, что со времен первых стамбульских переговоров Арахамия поддерживает контакты с доверенным лицом Путина Романом Абрамовичем.

Но "ни руководитель СБУ Малюк, ни даже "полностью свой" генпрокурор Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта, несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз".

Также УП пишет, что Ермак еще в самом начала коррупционного скандала приказал выписать подозрение главе САП Клименко. Но и это сделано не было.

Правда, в СБУ позже опровергли, что им ставили задания выписать подозрение Клименко и Арахамии. Однако, трудно было ожидать, что спецслужба это официально подтвердит.

Тем более, что действительно в последнее время ходят слухи о том, что Банковая угрожала отставкой как Малюку, так и Кравченко за отказ выполнять указания по уголовным делам против Арахамии и главе САП.

Однако, проблема для Офиса президента в этом плане заключается в том, что для увольнения и Кравченко, и Малюка нужно согласие Рады, которая, благодаря стараниям Арахамии, за это вряд ли проголосует.

Правда, Зеленский может своим указом «временно отстранить от исполнения обязанностей» и Кравченко, и Малюка - как это он сделал летом 2022 года с тогдашним главой СБУ Бакановым и генпрокурором Венедиктовой. Но сейчас ситуация другая и контроль Банковой над процессами в органах власти и в силовых структурах значительно снизился после коррупционного скандала.

Поэтому не факт, что даже «отстранение от обязанностей» Малюка и Кравченко поможет Офису президента «мобилизовать» на борьбу с НАБУ СБУ и Офис генпрокурора.