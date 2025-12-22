Переговоры между США и Россией в Майами о прекращении войны в Украине, в ходе которых состоялись отдельные встречи с участием российской и украинско-европейской делегаций, были охарактеризованы участниками как конструктивные, но зашли в тупик из-за вопросов территориальных и гарантий безопасности.

Об этом заявило издание Clash Report без указания источников.

По оценке Clash Report, текущие переговоры носят "предварительный характер" и остаются "скорее проверкой пределов возможностей, чем путём к разрешению конфликта".

"Текущие американо-российские переговоры представляют собой наиболее продолжительное дипломатическое взаимодействие по поводу украинской войны с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Однако переговоры остаются исследовательскими, сосредоточенными на проверке разработанной США рамочной программы, а не на выработке обязательных соглашений", - сказано в материале.

Участники со всех сторон охарактеризовали обмен мнениями как конструктивный и продуктивный, используя формулировки, которые свидетельствуют об участии, но не подразумевают сближения позиций, добавляет издание.

По данным Clash Report, в ближайшее время трёхсторонний формат с участием США, России и Украины не планируется, а американские официальные лица подчеркнули, что Россия должна решить проблемы безопасности Украины, прежде чем начнутся более широкие переговоры.

Ранее мы приводили оценку переговоров спецпредставителем президента США Стивенов Уиткоффом, которая в целом позитивная.

Также он подробно рассказывал, что американцы обсуждали с украинской стороной.