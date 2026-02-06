Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки документа об условиях наступления мира.

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", - сказал источник журналистов.

Какие именно гарантии хочет получить Киев, не уточняется.

Напомним, вчера стало известно, что Россия тоже выдвинула новое условие для заключения мирного договора с Украиной. Теперь Кремль требует не только сдачи Донбасса, но и признания его российским всеми странами.

На это президент Владимир Зеленский ответил, что любое признание временно оккупированных территорий Украины российскими не принесёт пользы Кремлю, ведь признают их не все страны, а главное, сама Украина этого не сделает.

Между тем спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подвел итоги двухдневных переговоров об Украине в Абу-Даби, назвав их конструктивными.

Также мы сообщали, что на переговорах в Абу-Даби представители России и США договорились восстановить диалог по военной линии на высоком уровне, который был приостановлен в 2021 году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.