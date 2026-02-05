Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подвел итоги двухдневных переговоров по Украине в Абу-Даби, назвав их "конструктивными".

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, стороны обсуждали, в том числе, механизмы реализации режима прекращения огня и способы мониторинга прекращения боевых действий.

"4 и 5 февраля делегации Соединённых Штатов Америки, Украины и Российской Федерации встретились на второй трёхсторонней встрече в Абу-Даби для продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на том, как создать условия для прочного мира. Делегации достигли договорённости, согласно которой Российская Федерация и Украина каждая освободят 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев. Соединённые Штаты Америки и Россия также договорились о создании военного диалога между вооружёнными силами, который будет возглавлять генерал Алексис Гринкевич, командующий Командованием США по Европе. Этот канал связи был приостановлен перед началом этого конфликта и является ключевым для достижения и поддержания мира. За два дня делегации провели широкие обсуждения оставшихся открытых вопросов, включая методы реализации прекращения огня и мониторинга прекращения военных действий. Делегации договорились отчитаться перед своими столицами и продолжить трёхсторонние обсуждения в ближайшие недели", – написал он.

Напомним, сегодня на переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.

Ранее мы передавали, что на переговорах в Абу-Даби представители России и США договорились восстановить диалог по военной линии на высоком уровне, который был приостановлен в 2021 году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.