В Абу-Даби на переговорах США, Украины и РФ среди прочего обсуждались методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Об этом заявил глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров со ссылкой на совместное коммюнике.

По его словам, стороны сосредоточились на достижении прочного мира.

"Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира", — сообщил он.

В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения по другим вопросам, которые еще нужно решить, в частности, методам внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий, отметил Умеров.

При этом уточняется, что делегации договорились проинформировать свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры о мире в Украине с делегациями США и РФ, скорее всего, состоятся в Америке.

Напомним, сегодня на переговорах в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби делегации Украины и РФ договорились об обмене 314 пленными.