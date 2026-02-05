Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал понять, что темы русского языка и УПЦ обсуждаются на переговорах по Украине.

Об этом глава МИД РФ заявил во время интервью.

По его словам, представители Москвы продолжают настаивать на этих пунктах.

"В Израиле не запрещен арабский, в Палестине, в арабских странах не запрещен иврит. Нигде язык не запрещен. А вот в Украине – и не просто язык, а язык коренного народа этих земель, официальный язык ООН – он запрещен. И если они хотят гарантиями безопасности увековечить вот именно этот режим (неважно, на какой территории), это неприемлемо", - заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявлял, что в мирном плане США говорится о необходимости обеспечить в Украине права национальных меньшинств и религиозные свободы.

В The Financial Times писали, что в плане США предусмотрен официальный статус русского языка в Украине и восстановление УПЦ.

Перед этим западная пресса сообщала, что на Аляске Владимир Путин требовал официального статуса русского языка в Украине и говорил о притеснении УПЦ.