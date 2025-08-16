Российский президент Владимир Путин на переговорах c главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требование сделать русский язык официальным в Украине.

Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с содержанием телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины.

По их данным, российский президент также высказывал "неясную просьбу относительно русских православных церквей", которые, по его словам, притесняют в Украине, очевидно, имея в виду Украинскую православную церковь. Создание Православной церкви Украины Путин расценивает как притеснение УПЦ.

Также канал пишет, что Трамп в разговорах с европейскими лидерами и Зеленским говорил о гарантиях безопасности США для Украины, но "расплывчато", а как именно они должны работать, из его слов было неясно.

А портал Axios сообщает, что Путин на переговорах с Трампом упомянул Китай как одного из возможных гарантов безопасности Украины.

Упоминание КНР в таком контексте может быть намёком, что Москва выступает против присутствия сил НАТО в Украине, полагает Axios.

Источники CBS отметили, что целый ряд вопросов по поводу переговоров остался без ответа: отказалась ли Россия от требования демилитаризации Украины, какие территории готова уступить сама, поднималась ли тема смягчения санкций или разморозки российских активов. Что именно предлагали американцы за закрытыми дверями, тоже неизвестно.





Ранее CNN сообщал, что чиновники Евросоюза и Трамп обсудили возможные гарантии безопасности для Украины.

По словам итальянского премьера Джорджи Мелони, глава Белого дома поддерживает идею о гарантиях безопасности на основе статьи 5 Устава НАТО.