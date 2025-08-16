Президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу признать частью России оккупированные территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также Крым.

Об этом пишет журналист американского новостного вёб-сайта Axios Барак Равид.

Он также подтверждает информацию других западных СМИ о том, что Путин предложил заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях в обмен на вывод украинских войск из Донецкой области – "требование, от которого Украина, скорее всего, откажется".

При этом "у американской стороны сложилось впечатление, что Путин открыт для переговоров относительно Сумской и Харьковской областей", то есть для вывода российских войск оттуда.

Такая конфигурация сделки обсуждалась ещё накануне встречи Путина и Трампа, после визита представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп согласился с передачей России части Донбасса, подконтрольной Киеву.

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам возможной сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент Украины сообщил, что глава Белого дома пригласил его в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на урегулирование российско-украинского конфликта.