Вооруженные силы Украины подорвали дамбу в селе Приволье Донецкой области, что севернее Бахмута. Операция была осуществлена, чтобы остановить продвижение российских войск.

Об этом сообщает 30 ОМБр, публикуя кадры подрыва дамбы.

Как известно, село Приволье находится на Краматорском направлении, где сейчас активно наступает российская армия. Об этом недавно сообщал украинский офицер с позывным "Алекс", отмечая продвижение россиян.

Об этих продвижениях так же пишут и российские военные паблики, публикуя свои версии карт. На них отмечается продвижение в районе села Пазино, неподалеку от Приволья.

При этом российские войска нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области, сообщил Печенежский сельский голова Гусаров.

Движение транспорта по дамбе остановлено.

Отметим, что через дамбу идет одна из дорог от Харькова на Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. На этих направлениях в настоящее время идут ожесточенные бои.

Ранее мы писали, что российские войска захватили Карантинный остров южнее Херсона в результате форсирования Днепра.

Война в Украине идет 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сделка по Украине находится на финишной прямой. The New York Times пишет, что российское наступление усиливается, и это обостряет внутренние проблемы украинской армии на разных участках фронта. Европа убеждает же президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донбасса.

