Генеральный штаб ВСУ заявляет об ударах по Рязанскому НПЗ и Алчевскому металлургическому заводу в Луганской области.

Об этом пресс-служба Генштаба сообщила на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, в ночь на 6 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области. Зафиксировано попадание в цель и поражение установки низкотемпературной изомеризации. Отмечается, что Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Также зафиксированы попадания и пожар на территории Алчевского металлургического комбината, расположенного на временно оккупированной территории Луганской области - предприятия, производящего комплектующие (корпуса) для снарядов по заказу Министерства обороны РФ

В России эти удары официально не подтверждали.

При этом сообщалось о массированной атаке БПЛА в Рязанской области. В соцсетях публиковалось видео как один из дронов врезался в многоквартирный дом в Рязани.

Напомним, в октябре дроны атаковали в России Новокуйбышевский НПЗ и Оренбургский газовый завод.

Также в октябре дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области.