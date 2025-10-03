В последние дни активно обсуждают новость о том, что из-за украинских атак вышло из строя и простаивает 38% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов. Такие данные приводили российские СМИ со ссылкой на агентство анализа количественных данных "Сиала".

Однако экономист Сергей Вакуленко из берлинского Центра Карнеги утверждает, что эта цифра сильно завышена и основана на некорректной методике подсчета.

По его словам, такой показатель можно получить, если сложить паспортные мощности всех заводов, подвергшихся атакам с августа, и вычесть их из общей мощности. Но атаки редко выводят из строя весь завод, а часть повреждений уже могла быть устранена.

"Думаю, что и повреждались заводы частично, и часть удалось отремонтировать, так что какая-то доля выбывшей мощности вернулась в строй", - пояснил Вакуленко в Фейсбуке.

Кроме того, пишет эксперт, около 22% мощностей НПЗ в России простаивает и не загружена, что тоже не позволяет считать урон от украинских атак, просто суммируя мощности пораженных заводов.

Вакуленко считает, что ситуация в России непростая, но не настолько катастрофическая, как можно подумать при виде заголовка "От российской нефтепереработки осталось чуть больше половины".

Эксперт пишет, что даже если мощности снижаются, Россия перерабатывает больше нефти, чем потребляет сама, и имеет запас.

"Дизеля в России производится практически вдвое больше, чем нужно для внутреннего потребления, бензина - на 16% больше", - указывает эксперт. Кроме того, часть экспортных полуфабрикатов в случае необходимости можно направить на внутренний рынок.

Проблемы для российских НПЗ при этом явно увеличились, поскольку атаки стали регулярнее, а по многим заводам стали бить по несколько раз. Но говорить о том, что почти половина переработки остановлена, по его мнению, неверно.

Ранее мы писали, что во многих регионах России возник дефицит топлива и на АЗС образовались очереди.

При этом россияне стали защищать свои НПЗ от ударов беспилотников с помощью сеток.