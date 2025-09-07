Ночью Украина снова атаковала нефтепровод "Дружба". Прилет зафиксирован в Брянской области РФ. Об этом сообщает командующий сил беспилотных систем "Мадяр".

По его словам, поразить удалось перекачивающую станцию в Найтоповичах Брянской области.

Официально в РФ это не подтверждалось.

При этом ночью в России, помимо нефтепровода "Дружба", также был атакован Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Власти региона подтвердили прилет по заводу.

Напомним, сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

При этом Одессу ночью также массово атаковали "Шахеды". Пострадала многоэтажка в Аркадии, Дворец спорта, объект инфраструктуры.

