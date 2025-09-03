Ночью 3 сентября Россия нанесла удар по Украине ракетами и дронами. В результате ночного удара зафиксированы разрушения и повреждения в ряде регионов.

В Знаменке Кировоградской области повреждено 17 домов, часть громады осталась без света, есть пострадавшие. На Кировоградщине также повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задерживаются поезда.

В Луцке произошли пожары, разрушены два гаража и хозяйственная постройка. В Хмельницком зафиксирован ракетный удар, над городом поднимался дым, местные власти призывают закрывать окна. Также были взрывы в области.

В Киеве работала ПВО, были сбиты беспилотники. В Вышгороде на Киевщине падение БПЛА произошло на парковке рядом с жилым домом.

Во Львове также фиксировалась работа ПВО, в области были взрывы. Также они были в Черновицкой, Винницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской и Запорожской областях.

В частности, в Ивано-Франковской области был удар по объекту инфраструктуры, возник пожар, заявила ОВА.

Подробностей не приводится. При этом мэр Калуша Андрей Найда заявил, что на сегодня в городе закрываются школы и детсады, пока комиссия не проверит качество воздуха.

Удар по объекту инфраструктуры был и в Нежинском районе Черниговской области, где остались без света более 30 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Украину ночью атаковали 502 БПЛА и 24 крылатые ракеты, было 72 прилета. Сбить удалось 451 дрон ("Шахеды" и имитаторы) и 21 ракету.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, обломки сбитых - еще на 14 локациях.

Атака продолжается, несколько БПЛА еще находятся в небе.

В сети появилась карта ночной атаки по Украине. Применялись ракеты и беспилотники.

Кроме того, в Украине из-за ночной атаки задерживаются множество поездов, сообщает компания "Укрзализныця" и публикует соответствующий график. Добавляется, что задержки составляют более 7 часов.

Напомним, накануне в Китае Путин заявил, что будет атаковать объекты украинской энергетики в ответ на удары ВСУ по российской территории.

Между тем эксперты считают невозможным капитальный ремонт энергетической системы Украины.