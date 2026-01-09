Россия в качестве объяснения причин удара "Орешником" по объекту в Львовской области, назвала атаку на резиденцию Путина, которую Украина отрицает.

Однако в Киеве и на Западе по большей части трактуют удар по-другому: как "послание" Европе.

Особенно с учетом того, что "Орешник" приземлился в непосредственной близости от границ Евросоюза.

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что Россия таким образом дала ответ на планы европейцев ввести войска в Украину в рамках мирного соглашения.

"Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если "орешник" за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько - до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны", - написал Гончаренко.

Отметим, что вчера Москва действительно заявляла, что не потерпит западный контингент на территории Украины, и он будут для РФ "законной военной целью". Учитывая данные СМИ о том, что эти войска хотят разместить главным образом на западе страны, прилет туда "Орешника" действительно выглядит как намек, что "достанем везде".

Однако, заявления европейцев о том, что они хотели бы ввести свои войска в Украину, начались не сегодня, и пока это лишь разговоры: без согласия РФ на такой вариант Европа введения военных сил не рассматривает. Да и с поддержкой этого контингента со стороны Штатов есть большие вопросы.

Поэтому, не исключено, что главный адресат атаки "Орешником" это не европейцы, а Трамп.

Очевидно, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном после похищения Мадуро и захвата американцами российских танкеров усиливается напряжение.

Кроме того, что может быть ещё важнее, назревает обострение и вокруг переговоров по Украине.

Издание Axios вчера написало, что Вашингтон, Киев и Европа практически полностью согласовали новую редакцию мирного плана и ознакомили с ней российского представителя Дмитриева - и теперь ждут ответа от Москвы.

Что именно вошло в обновленный документ - не сообщается. Однако вполне вероятно, там есть вещи, которые Москве не понравятся и потому Вашингтон готовится оказать давление на Кремль.

Об этом уже есть сигналы как из Вашингтона (заявление о том, что Трамп дал "зеленый свет" принятию законопроекта, позволяющего президенту США вводить вторичные тарифы на страны, покупающие российскую нефть), так и из Москвы.

Сегодня Дмитрий Медведев заявил, что РФ пытаются продавить на "неприемлемые компромиссы".

"Санкции против России, о которых объявил Трамп и которые он "надеется не использовать". Тут всё ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы. И тогда главарь Белого дома "вынужденно" будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма. Неприятно. Ничего нового. Но выстоим и в этот раз", - написал Медведев.

Тоже есть, исходя из его слов, Москве предложат (или уже предложили) согласиться в той или иной форме на присутствие западных сил в Украине. А также отойти от своего требования вывода ВСУ из Донбасса.

И удар "Орешником" по Львову - послание о том, что в Москве готовы идти на повышение ставок, в случае если американцы попытаются оказать давление на Кремль, чтоб побудить его принять обновлённый мирный план.

Как мы уже писали, к усилению давления на Москву Трампа сейчас склоняют "ястребы"-республиканцы, а также Киев и Европа, убеждая президента США, что после похищения венесуэльского лидера Мадуро Трамп может "закрутить гайки" и против Москвы.

Вероятно, чтобы намекнуть Трампу об угрозе резкой эскалации в случае выбора им такой стратегии, Москва и запустила "Орешник" по приграничной с НАТО территории.