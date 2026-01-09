В случае наличия боевой части у баллистической ракеты, которой Россия атаковала Львовскую область, последствия были бы катастрофическими. Но даже без боевой части ракета нанесла большой ущерб одному из объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в интервью телеканалу "Твое мисто".

"Если бы эта баллистическая ракета имела боевую часть, то последствия были бы просто несоразмерны. Слава Богу, что там не было боевой части. Да, есть поражение одного из объектов критической инфраструктуры. Слава Богу, нет человеческих потерь. Те повреждения, которые, есть, конечно, ужасны, но это не то, что могло бы быть", – сказал он.

При этом городской глава Львова считает, что атака была демонстрацией силы со стороны России, в частности из-за близости Львова к границе с ЕС.

Он также сказал, что ракета не была зафиксирована на радарах, а время на реагирование составляло менее 10 минут.

По словам Садового, в настоящее время в Украине нет технологий для уничтожения таких ракет, а сама атака является сигналом для США и европейских партнеров об имеющихся угрозах и развитии российских ракетных технологий.

Ранее российское минобороны заявило, что при ударе "Орешником" были поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

При этом в Брюсселе и Киеве считают, что удар "Орешником" по Львову является предупреждением Европе.