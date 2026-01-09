Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по Львовской области из ракетного комплекса "Орешник".

Об этом сообщил в Х глава МИД Андрей Сибига.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия: срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", - написал министр.

Он еще раз опроверг удар Украины по резиденции Владимира Путина, о котором заявляет Москва и в ответ на который нанесла ночной удар "Орешником". От лица Киева он также потребовал усиления антироссийских санкций.

Ранее российское Минобороны заявило, что при ударе "Орешником" были поражены объекты производства дронов, которые использовались в ходе атаки на резиденцию, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Напомним, первый удар ракетой из этого комплекса был нанесен по Днепру в конце ноября 2024 года.