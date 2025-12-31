Президент Украины Владимир Зеленский мог действовать не самостоятельно, отдавая распоряжение нанести удар по резиденции главы Кремля Владимира Путина, о котором заявила Россия.

Такое предположение высказал журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Я думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести. Ну, кому надо, - я подозреваю, кто там стоит за Владимиром Александровичем Зеленским. Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - заявил Лукашенко.

По его словам, в ходе войны в Украине "так сложилась ситуация, что ни одна из сторон не атаковала первое лицо другой стороны".

Лукашенко также утверждает, что российскому президенту предлагали ударить "Орешником" по "центрам принятия решений, но Путин категорически отверг эту идею".

"Когда применили в первый раз "Орешник", некоторые горячие головы (мне Путин рассказывал, мы обсуждали) предлагали ему: вот по этим террористам и так далее надо нанести второй удар, а то и по центрам принятия решений. Путин категорически с порога отверг эту идею", - рассказал Лукашенко.

Он добавил, что "возможно, хотели спровоцировать Путина в момент, когда мир уже был рядом, чтобы сорвать переговорный процесс".

Напомним, Украина отрицает атаку на резиденцию Путина.

Детальнее о вероятных последствиях этой истории мы писали в отдельном материале.