Вчерашнее заявление Москвы о том, что Украина предприняла попытку удара по резиденции российского президента Владимира Путина, может стать спусковым крючком для целой серии событий как на военном, так и на дипломатическом фронте и при определенных обстоятельствах ускорить развязку войны.

Прежде всего нужно отметить, что об атаке на резиденцию говорит только Москва. Владимир Зеленский её отрицает. Но даже если бы такая атака произошла, то о ней до заявления Сергея Лаврова никто не знал и скорее всего не узнал бы, поскольку, как уверяет Москва, все дроны были сбиты и нет никаких подтверждений нанесенному ущербу. А в таких случаях украинское командование комментариев как правило не даёт.



То есть заявления Москвы не были "реакционными" (в смысле реакцией на общеизвестное и подтверждённое самим Киевом действие Украины вроде летней атаки на стратегические бомбардировщики), а являются "инициативными". В Кремле сознательно решили поднять эту тему ради того, чтобы предпринять определённые действия, которые и были анонсированы Лавровым. Он сообщил, что ответ будет как дипломатическим (изменение переговорной позиции), так и военным, цели и время которого "уже определены".



Повторимся, это не является вынужденной реакцией Кремля на определённые события: дескать, по нам ударили - и мы вынуждены как-то ответить. Это инициативные действия Москвы, которые она пытается использовать для решения своих задач. А задачи вытекают из ситуации, которая складывается вокруг переговоров.



Несмотря на внушения Дональда Трампа, Зеленский не хочет выводить войска из Донецкой области, а также уступать по некоторым другим пунктам. При этом Трамп пока не предпринимает жёстких мер давления на Зеленского. А последний вместе с европейцами и частью республиканцев сам пытается воздействовать на президента США с целью убедить его внести в мирный план изменения, которые точно отвергнет Москва.



Поэтому на дипломатическом треке задача-минимум для Кремля - с помощью истории с атакой беспилотников не допустить согласия Трампа на существенные корректировки первоначальной редакции мирного плана. Задача-максимум – побудить Вашингтон к серьёзному давлению на Зеленского, который "срывает переговоры, нанося удары по резиденции".



Правда, возникает вопрос, что означает объявленное Лавровым "изменение переговорной позиции" Москвы. Если оно подразумевает возвращение требования о полном выводе украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а не только из Донецкой, то де-факто это будет означать выход РФ из переговорного процесса, поскольку оно далеко за рамками договорённостей, достигнутых между Трампом и Путиным в Анкоридже (даже в том смысле, в котором их до сих пор трактовал сам Кремль). И трудно представить, что американцы, которые и так с большим трудом продавливают тему вывода украинских войск из Донецкой области, будут готовы принуждать Киев ещё и к уходу из Херсона и Запорожья.

Другой вариант изменения позиции РФ, с которым Трамп примирится с большей вероятностью, - отказ в уступках Киеву, на которые предположительно мог бы согласиться Вашингтон, в сравнении с первоначальным планом из 28 пунктов. Вдобавок, возможно, и отказ от вывода войск РФ с захваченных территорий за пределами Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей.



Сможет ли Россия добиться ужесточения позиции Трампа в отношении Зеленского при помощи заявлений об атаке на резиденцию, во многом зависит от того, поверит ли президент США в эту атаку и получит ли её подтверждение от своих спецслужб. Впрочем, даже если и не получит, то это вряд ли сильно повлияет на позицию Москвы, которую Трамп так или иначе при дальнейших переговорах должен будет учитывать. Тем более разные страны мира уже осудили удар - от Индии и Пакистана до ОАЭ. То есть тема уже начинает жить своей жизнью вне зависимости от того, что на самом деле произошло.

Теперь перейдем к военному ответу. В Сети уже опубликовано много прогнозов о том, каким он может быть. Перечислим основные версии.



1. Убийство Зеленского

На это уже прямо намекает Дмитрий Медведев. Наличие у Москвы желания физически устранить президента Украины, которого в Кремле постоянно называют главным препятствием к договоренностям о завершении войны, очевидно. Но, во-первых, убийство Зеленского не означает, что его преемник будет более уступчивым на переговорах - может случиться ровно наоборот. Как и не означает, что устранение президента вызовет дестабилизацию и внутреннюю борьбу за власть в Украине. Хотя, конечно, нельзя исключать того и другого.

Во-вторых, ещё в начале войны тогдашний израильский премьер-министр Нафтали Беннет рассказал, что Путин пообещал ему не убивать Зеленского. Правда, в Киеве это отрицают и заявляют, что на президента неоднократно покушались. Но даже если Путин в 2022 году и давал кому-то обещания не трогать Зеленского, то с тех пор произошло уже много событий, которые могли бы стать поводом для снятия этого "обета". Например, удар по стратегическим бомбардировщикам или атака беспилотников на Кремль в 2023 году. Поэтому вряд ли Москва не воспользовалась бы возможностью убить Зеленского, если бы таковая представилась (как и украинские власти не упустили бы возможности убить Путина, если бы могли). Вопрос в том, что задача эта очень непростая. Президент Украины значительную часть времени проводит в хорошо охраняемых подземных бункерах под Киевом, построенных ещё в советские времена для коммунистической номенклатуры и рассчитанных на выживание в условиях ядерной войны, не говоря уже об ударах обычными ракетами. Передвигается Зеленский под усиленной охраной как внутри страны, так и за рубежом. При этом о его поездках по Украине становится известно лишь за короткое время до визитов. А сообщения о том, что он посетил тот или иной объект, обнародуют только после того, как он его покидает (за некоторыми исключениями). Поэтому успех операции по ликвидации Зеленского не гарантирован и требует очень много времени и сил. Если только к этой операции не подключатся американские спецслужбы, у которых возможностей для работы как в Украине, так и в западных странах куда больше, чем у российских.

2. Массированный ракетный удар по энергетическим и другим объектам, который подадут как ответный

Наиболее простой для Москвы вариант ответа, для которого может быть использовано больше, ракет и беспилотников, чем обычно.

3. Ракетный удар по правительственному кварталу

О таком варианте сказал Зеленский. Однако по Киеву, включая его центр, россияне и так бьют регулярно. Однако сильная система ПВО столицы перехватывает значительную часть ракет, поэтому центру не нанесён ущерб большого масштаба. Кроме того, важнейшие органы управления страной, армией и спецслужбами с начала войны сменили свои места дислокации, и практический эффект даже от прямого попадания по их зданиям будет для РФ небольшим.

4. Удар "Орешником"

Москва давно угрожает таким ударов. "Орешник" Украине перехватывать нечем. Попадание его боеголовок даже без ядерной части может привести к огромным разрушениям на значительной территории. Из комплекса могут ударить и по правительственному кварталу в Киеве, полностью его разрушив, и по портам, и по объектам энергетики. Россия может рассчитывать на то, что сам по себе такой удар окажет устрашающий эффект как на украинскую власть, так и на европейцев, на которых "Орешник" уже нацелен из Беларуси. Конечно, расчёт может не оправдаться, а эффект оказаться другим. К тому же точно не известно, сколько подобных ракетных систем есть у России в пригодном к применению состоянии. Но если их количество достаточное, то полностью исключать такой вариант нельзя.

5. Ядерный удар

Самый страшный сценарий, который неизменно начинают обсуждать, как только в войне возникает новое обострение. Но к счастью, до сих пор он не реализовался. У России, обладающей крупнейшим в мире ядерным арсеналом, существует техническая возможность нанести такой удар в любой момент. Однако судя по тому, что это оружие в нынешней войне не использовали, у Кремля есть и сильные сдерживающие факторы, возможно, это позиция Китая и других стран глобального Юга. И если ядерное оружие не применили после подтверждённой Киевом атаки на часть ядерной триады РФ (стратегические бомбардировщики), то трудно представить, что его нанесут в ответ на неудавшуюся попытку ударить беспилотниками по резиденции Путина. При этом Киев заявляет, что атаки вообще не было.



Однако если говорить о военном ответе в целом, следует вернуться к тому, о чём мы писали в самом начале: Кремль мог вообще не заявлять об атаке на резиденцию Путина, даже если бы она и была. Он мог ограничиться заявлением об ужесточении позиции на переговорах и использовать эту тему для побуждения Трампа к усилению давления на Зеленского. Но Москва сделала акцент на военном ответе. Видимо, не особо надеясь на то, что глава Белого дома применит в отношении Киева сильные меры воздействия, Кремль решил ускорить ход событий. А потому и масштаб военного ответа может планировать с целью оказать прямое давление на украинские власти для принуждения к принятию требуемых от них условий прекращения огня.