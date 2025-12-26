Москва, вероятно, размещает новые гиперзвуковые баллистические ракеты на бывшей авиабазе в Восточной Беларуси.

Об этом сообщает международное информагенство Reuters.

Такие вооружения способны нести ядерные боеголовки. Их развёртывание в этом регионе "укрепить возможности России в доставке ракет по всей Европе", заявили агентству два американских исследователя.

Также, по мнению некоторых экспертов, размещение ракеты "Орешник" на беларусской территории подчёркивает ставку Кремля на угрозу применения ядерного оружия в стремлении удержать членов НАТО от поставок Украине оружия, способного наносить удары вглубь территории России.

Накануне Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" взят на вооружения Беларуси.

Напомним, в НАТО обеспокоены ракетами "Буревестник" и "Орешник", которые начали производить в РФ.

Война в Украине продолжается 1402-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 26 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в четверг сообщалось о продолжении продвижения армии РФ на нескольких участках фронта, в частности, в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. Большой резонанс вызвала новость о том, что россияне захватили командный пункт одного из батальонов 106-й бригады территориальной обороны на гуляйпольском направлении. Противнику досталось имущество ВСУ, включая средства связи и хранения информации.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.