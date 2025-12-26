Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Беларуси на крышах пятиэтажек расположено оборудование, которое помогает РФ наводить "Шахеды".

Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам Ставки.

По данным разведки, оборудование, используемое в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей "размещается в том числе на жилых домах".

"Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, помогающее наводить "шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть", - говорится в сообщении.

Сегодня Зеленский также сказал, что "Шахеды" стали обходить украинскую ПВО благодаря Беларуси.

Ранее мы передавали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" находится в Беларуси и заступает на боевое дежурство.

