"Орешник уже в пути". В Беларуси объяснили, зачем нужны российские ракеты
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, дают ли его стране ракеты "Орешник". По словам белорусского лидера, оружие "уже в пути".
Соответствующее заявление Лукашенко прозвучало вчера. Белорусский президент находился в РФ на форуме по ядерной энергии с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и российского лидера Владимира Путина.
Журналисты уточнили у Лукашенко, доехал ли до Беларуси "Орешник".
"Уже в пути. Все будет нормально", - заявил белорусский президент.
В свою очередь сегодня министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что его страна разместила на своей территории "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность.
Это не гонка вооружений и не конфронтация, добавил он.
Напомним, в мае сообщалось, что Минск планирует разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны к концу текущего года.
Ранее Зеленский говорил, что Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.