Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, дают ли его стране ракеты "Орешник". По словам белорусского лидера, оружие "уже в пути".

Соответствующее заявление Лукашенко прозвучало вчера. Белорусский президент находился в РФ на форуме по ядерной энергии с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и российского лидера Владимира Путина.

Журналисты уточнили у Лукашенко, доехал ли до Беларуси "Орешник".

"Уже в пути. Все будет нормально", - заявил белорусский президент.

В свою очередь сегодня министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что его страна разместила на своей территории "Орешник", чтобы гарантировать свою безопасность.

Это не гонка вооружений и не конфронтация, добавил он.

Напомним, в мае сообщалось, что Минск планирует разместить российский ракетный комплекс "Орешник" на территории страны к концу текущего года.

Ранее Зеленский говорил, что Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.