Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин хочет втянуть в войну Беларусь и спровоцировать Польшу.

Об этом Зеленский заявил журналистам после пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

По словам украинского президента, весной, летом или осенью Москва начнет размещать войска в Беларуси, чтобы втянуть ее в войну.

Президент добавил, что с территории Беларуси Путин также будет попытаться спровоцировать Польшу и Балтийские страны.

Напомним, в январе Лукашенко обвинил Зеленского в желании втянуть Беларусь в войну.

А в прошлом году Лукашенко говорил, что Беларусь и Россия могут разработать план наступления на Польшу.

Между тем война в Украине идет 1078-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ продвинулась в городе Часов Яр Донецкой области, где продолжается продавливание украинской обороны, как и в соседнем Торецке. Украинские военные сообщили, что россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

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