Анализируем итоги 1077-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Часовом Яру, свидетельствует карта Deep State.

Напомним, недавно в этом городе у россияне было крупное продвижение в южной части. То есть продавливаение укранской обороны в Часовом Яре продолжается.

Как и в соседнем Торецке. По данным бойца ВСУ с позывным "Мучной", там россияне дозачистили поселок Крымский восточнее шахты "Торецкая", которую противник также штурмует, имея тактические успехи.

ВСУ отступают к западу от Курахово, сообщает военкор Богдан Мирошников.

Речь об участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Его захват позволит РФ окружить части ВСУ к юго-западу от Курахово.

"На константинопольском направлении есть проседание, будут не очень приятные новости. Из-за огромного преимущества (россиян) в личном составе приходится отходить. Фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке", – написал он.

О том, что российские войска штурмуют подступы к Константинополю, сообщил и военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной". "Цель врага – расширить участок, чтобы заставить наши подразделения в районе р. Волчья попасть в оперативное окружение", – добавил он. По его словам, у РФ здесь есть тактические успехи.

Украина готовится тем временем перебросить на фронт 50 тысяч дополнительных военных.

По данным источников "УП" в Генштабе, главком Сырский 11 января подписал приказ о переводе примерно 50 тыс. военных всех родов и видов войск в пехоту - как утверждается, для начала ротаций в боевых бригадах.

"Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает лишь на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций", – заявляет собеседник издания.

Он говорит, что ротации планируют запускать независимо от возможного прекращения боевых действий.

Ранее The New York Times писало, что на фронте в Украине находятся 250 тысяч украинских солдат (а российских 400 тыс.) То есть, перевести в пехоту хотят значительную долю тыловиков.

При этом, неизвестно, запустят ли на самом деле ротации - ведь в этом случае численность ВСУ на фронте сильно не изменится (поскольку часть воюющих сейчас солдат с передовой выйдут). То есть высока вероятность того, что ротации, если и будут, то незначительные, а все пополнение пойдет на увеличение численности фронтовых группировок ВСУ.

Сами же эти группировки планируют перевести на корпусную систему (корпус - это крупное войсковое соединение, включающее в себя от нескольких бригад или дивизий). Это уже подтвердили Сырский и Зеленский.

Главред "Цензор нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники пишет, что планируется создания 20 армейских корпусов на базе наиболее боеспособных бригад. Существующие корпуса будут реструктурированы в боевые корпуса и больше не будут служить исключительно административными единицами в тылу.

Оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ) будут расформированы. Каждому корпусу будет назначена определенная зона ответственности, и он будет курировать не менее пяти бригад (численность каждой бригады 3-5 тысяч человек).

В частности, будет создан 3-й корпус на базе 3-ей штурмовой бригады. Командиром останется Андрей Билецкий. Также отдельный корпус будет создан на базе 12-й бригады "Азов" (Нацгвардия) с командиром Денисом Прокопенко (Рэдис).

Вероятно, корпусом станет 92-я бригада. Два корпуса будут развернуты на базе ДШВ, одним из которых будет уже созданный ранее 7-й корпус. Будет развернут 30-й корпус морской пехоты, который был создан еще в 2023 году для операции в Крынках.

Второй корпус в структуре Нацгвардии будет создан на базе 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" (командир корпуса Игорь Оболенский).

К обстрелам. Ночью российские войска нанесли удары "Шахедами" по Черкассам, где под удар попали три предприятия.

Днем россияне нанесли удар по центру Изюма Харьковской области - по недавно восстановленному за 130 миллионов гривен после боевых действий зданию городского совета. Погибли пять человек, почти 40 пострадали. Само здание серьезно пострадало.

Получит ли Трамп украинские редкоземельные металлы

Вчера Дональд Трамп сообщил, что имеет виды на украинские редкоземельные металлы. "Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещам"", - сказал президент США.

Таким образом он хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки. "Мы даем им деньги из рук в руки, даем им оборудование", - добавил Трамп.

В Европе идею нового хозяина Белого дома раскритиковал канцлер Германии Шольц.

"Эти ресурсы страны нам следовало бы использовать для финансирования всего того, что понадобится после войны", - приводит слова Шольца Reuters. По его словам, "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны Украины.

"Было бы лучше, если бы ресурсы Украины были использованы для хорошего будущего", - добавил канцлер Германии на неформальном саммите европейских стран, который начался вчера.

Впрочем, пока неизвестно, какую именно сделку по редкоземельным металлам хочет Трамп. Пока из его цитат следует, что он хочет, во-первых, компенсации американских затрат на Украину, которые уже были сделаны ранее. Что означает по сути одностороннюю передачу Украиной американцам концессий на добычу "редкозема".

Зеленский уже поддержал идею по месторождениям.

"Мы открыты к тому, что все это (полезные ископаемые — Ред.) может быть разработано с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом", - сказал Зеленский.

Западные СМИ также напомнили, что Киев сам был инициатором вероятной сделки по схеме "редкоземельные металлы в обмен на помощь".

Газета Financial Times со ссылкой на источник написала, что Украина предложила Трампу "особые условия" сотрудничества по своим ключевым природным ресурсам. При этом Киев подчеркнул необходимость защиты этих ресурсов от России и Ирана.

New York Times тоже сообщила, что Украина хочет от Трампа взамен на сделку по редкоземельным металлам "достаточные" гарантии безопасности, "чтобы не допустить попадания этих ресурсов в руки России".

То есть, Киев изначально видел эту сделку не как компенсацию для США уже потраченных на Украину средств. А в качестве "материального стимула" для Трампа ради продолжения военной и финансовой поддержки.

Украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов. Некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов, пишет NYT. Но эксперты предупреждают, что истинную стоимость трудно оценить, поскольку многие запасы остаются недоступными, в частности из-за захвата территорий Россией.

Напомним, что возможность передачи США контроля над ресурсами была заложена еще в "план победы" Зеленского, который он возил в Америку осенью. Документ предусматривал резкое наращивание военной помощи Украине - в обмен в том числе на "редкозем".

Также непонятно, как будут развиваться переговоры по "редкозему" с Трампом.

Вряд ли Киев впечатлит предложение "расплатиться" этими ресурсами за уже поставленную помощь - Украина, как говорилось выше, потребует у США новых поставок, а также тех или иных военных гарантий против России. Но большой вопрос, пойдет ли на это Трамп. С учетом того, что значительная часть украинских природных ресурсов находится на уже захваченной Россией территории. Да и в целом такие гарантии противоречили бы озвученной публично стратегии Трампа вывести США из украинского конфликта (пришлось бы наоборот усиливать военное присутствие в Украине и ставить под вопрос окончание войны).

Да и чисто технически, как мы уже писали, любые проекты по передаче полезных ископаемых внешним инвесторам могут быть реализованы только при условии прекращения войны в Украине. В противном случае, любой объект в любой момент может стать целью российской атаки. И в таких условиях никто в разработку месторождений не будет вкладывать ни копейки (а, например, для разработки одного месторождения лития, как мы писали, нужно более миллиарда долларов).

Вариант передать права на разработку месторождений американцам ещё во время войны (с расчетом на начало разработки после завершения боевых действий), а взамен получить оружие также напоминает «продажу воздуха» - неизвестно сколько ещё будет идти война и под чьим контролем будут эти месторождения к ее окончанию.

Более того, даже прекращения огня без гарантий того, что война не возобновится, для инвесторов может быть недостаточно.

Нужны либо гарантии безопасности от США/НАТО (которые Вашингтон и при Байдене не демонстрировал готовности давать, а Трамп ещё менее к этому склонен), либо стратегические договоренности между РФ и Западом о системе безопасности в Европе, включающей в себя гарантии невозобновления войны и мирный договор между Украиной и РФ. Но перспективы этого также пока, мягко говоря, крайне туманны.

Так или иначе, но прежде чем обсуждать освоение месторождений и другие моменты послевоенной жизни, нужно разобраться с главным вопросом: завершение войны в Украине.

К слову, Зеленский сегодня вновь вернулся к теме гарантий безопасности для Украины. В довольно резкой форме в интервью западным СМИ он заявил, что если Запад не хочет принимать Украину в НАТО, то он должен дать Киеву ядерное оружие и много дальнобойных ракет. Причем повторил он тезис "дайте нам ядерное оружие" несколько раз.

Каким образом такие призывы подействуют на Трампа и на его отношение к Зеленскому увидим, возможно, уже ближайшее время.

Хотят ли Трамп и Путин убрать Зеленского?

Тем временем, в Киеве боятся, что Трамп и Путин договорились убрать Зеленского. Об этом пишет Politico в статье "Украина в панике, поскольку США и Россия настаивают на проведении выборов".

Издание сообщает, что украинские официальные лица опасаются, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может исключить их из обсуждения будущего их собственной страны. Такие опасения вызвало то, что спецпредставитель Трампа Келлог и пресс-секретарь президента РФ Песков синхронно высказались о необходимости провести выборы в Украине.

Бывший украинский министр анонимно заявил изданию, что "сближение позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает обеспокоенность". "Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном – они хотят убрать Зеленского", – добавил министр.

Ранее о том, что США хотят, чтобы в Украине прошли выборы до конца года, особенно в случае перемирия на фронте, сообщил Reuters со ссылкой на Келлога. Позже о необходимости выборов в Украине заявил и Песков, о чем мы детальнее писали здесь.

Но означает ли это действительно, что Вашингтон возьмет курс на смену власти в Украине?

С одной стороны, для Трампа Зеленский не сын родной и не редкоземельный металл, чтоб им сильно дорожить. Часть его близкого окружения (Илон Маск и сын, например) не скрывают негативно-пренебрежительного отношения к президенту Украины. Да и сам Трамп вряд ли испытывает к Зеленскому особо теплые чувства, учитывая тесное сотрудничество последнего с демократической администрацией Байдена (один скандал с визитом президента Украины на завод в Пенсильвании накануне американских выборов чего стоит).

И если условием Кремля для будущей сделке по Украине является уход Зеленского, то Трамп это может воспринять как вполне приемлемую и, в общем-то, весьма недорогую плату за достижение результата.

Тем более, что в этом направлении уже идет активная лоббистская деятельность. И не только со стороны России и связанных с ней сил. Продвигают в Вашингтоне тему смены власти в Украине и многочисленные внутриполитические противники Зеленского (в том числе и те, кто ставит на экс-главкома ВСУ Залужного).

В целом, тема "Зеленского могут побудить уйти" носилась в воздухе еще до заявлений Келлога и публикаций в СМИ, а потому и вполне объяснима резко негативная реакция Банковой на идею перемирия с последующим проведением выборов.

О том, что мирное урегулирование в Украине может быть осуществлено по трехэтапной схеме "перемирие-выборы-подписание мирного соглашения новой властью" мы писали еще в день инаугурации Трампа.

Но в ней есть проблемный момент – отсутствие гарантий того, что, сформированная после выборов в Украине новая власть (или старая, если Зеленский удержится) согласится подписывать какие-либо мирные соглашения, даже если они до выборов будут согласованы. И, по итогу, получится просто перемирие без мирного договора. То есть, "корейский сценарий", против которого выступает синхронно и Москва, и Киев. Впрочем, возможно, в отсутствие других вариантов прекращения войны и этот покажется всем сторонам вполне приемлемым. Либо же выборы будут проводиться с заранее запрограммированным результатом. Например - с использованием онлайн-голосования, при котором можно нарисовать любые итоги. Хотя, как это все провести в жизнь не очень понятно.

Описанный выше сценарий с перемирием и выборами не единственная схема "транзита власти" в Украине, которая может быть осуществлена, если будет принято соответствующее решение.

Зеленский может подать в отставку, отказавшись от предложенного Трампом мирного плана. В таком случае и.о. президента становится спикер Рады (Путин ранее называл спикера "единственно легитимной фигурой"). Причем, скорее всего, не Стефанчук, а другая фигура, которую изберут из числа депутатов накануне отставки Зеленского. И именно новый спикер, став и.о. президента и подпишет все соглашения о завершении войны и проведет их ратификацию в Раде, после чего уже будут объявлены выборы. Технически это самый простой вариант "транзита власти".

Другой вариант – Зеленский остается у власти на время переговоров, посылает туда вместо себя спикера Стефанчука, который подписывает соглашение и затем проводит ратификацию через Раду. И потом страна идет на выборы.

Еще один сценарий – проведение выборов президента во время войны без перемирия, но он технически и политически крайне сложный, а потому и маловероятный.

Впрочем, у всех этих планов по "сносу" Зеленского есть одна сложность – сам Зеленский.

Нынешний президент Украины, возможно, в общепланетарном масштабе и не сильно субъектная фигура. Однако внутри страны он более чем субъектен, контролируя и парламент, и правительство, и силовые структуры, и армию, и региональные власти, и, в значительной степени, информпространство. То есть, вся вертикаль у него в руках. Для того, чтоб заставить Зеленского уйти, Трамп, если он примет такое решение, должен предпринять некие сверхмощные и сверхжесткие усилия. Просто угрозы прекращения помощи будет недостаточно, так как эффект от этого проявится не сразу, а в перспективе.

Готов ли Трамп на принятие таких усилий – непонятно. Кроме того, как мы уже писали, в его окружении есть разные точки зрения на то, как дальше действовать в отношении Украины. Есть те, кто советует продолжать "линию Байдена", увеличивая помощь Киеву и давление на РФ. Есть те, кто стремится к скорейшему завершению войны. Также не исключен вариант, при котором Трамп, не добившись успеха в переговорах о завершении войны, просто "забудет" об Украине, прекратив попытки замирения, а вместе с этим и помощь Киеву.

Однако, в любом случае, то, что представители Трампа и Кремль в унисон заговорили о выборах, для Банковой, безусловно, очень тревожный сигнал, указывающий, что США, как минимум, не исключают варианта смены власти в Украине. И это же сигнал и для украинских элит и общества, создающий для Зеленского дополнительные трудности в плане поддержания управляемости страной. Так как дает простор для распространения тезисов вроде "США недовольны Зеленским", "Зеленский – главное препятствие для мира в Украине" и т.д.

ОП, безусловно, попытается такую линию всеми силами перебить. Однако, это будет непросто, если Вашингтон и далее продолжит настаивать на перемирии и выборах.

И, конечно, большую роль будет играть ситуация на фронте. От того будет она и далее ухудшаться, либо ВСУ удастся стабилизировать фронт, в целом зависят условия переговоров, включая и судьбу Зеленского.

Лавров против Рубио

С момента возвращения Трампа в Белый дом, российские власти нового американского президента почти не критикуют, даже когда он угрожал РФ новыми санкциями и прочими карами. Наоборот - в Кремле постоянно выражают готовность к переговорам с ним. И в целом тон комментариев относительно новой администрации на официальном уровне довольно благожелательный.

На этом фоне контрастом прозвучали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В своей статье под заголовком "Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН", посвященной 80-летию Ялтинской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля, он сравнил заявления госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Дональда Трампа с гитлеровскими лозунгами и обвинил их в попытке разрушить систему международного права.

"Весьма красноречивые заявления сделал в Сенате США 15 января текущего года новый госсекретарь Марко Рубио. Их смысл: послевоенный миропорядок не просто устарел, а был превращён в оружие, используемое против интересов США (заявления Рубио мы подробно разбирали здесь - Ред.). То есть неугоден теперь не только Ялтинско-Потсдамский мир с центральной ролью ООН, но уже и "порядок, основанный на правилах", который, казалось бы, воплощал в себе эгоизм Вашингтона и Запада в эпоху после холодной войны. Название концепции "Америка прежде всего" несёт в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях и идеологических построениях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона по Уставу ООН", - написал Лавров.

Министр также заявил, что "возврата к прежнему положению вещей, которое до сих пор отстаивали США и их союзники, не случится, поскольку демографические, экономические, социальные и геополитические условия изменились необратимо". А США должны "не преувеличивать зону своей ответственности за международные дела и вполне гармонично чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном".

Лавров считает, что сейчас "многополярность укрепляется" и США "могли бы в обозримой исторической перспективе стать одним из ответственных центров силы – наряду с Россией, Китаем и другими державами глобального Юга, Востока, Севера и Запада".

"Пока же, судя по всему, новая администрация США будет ковбойскими наскоками испытывать на прочность пределы податливости существующей ооноцентричной системы и её устойчивости к американским интересам. Уверен, однако, и эта администрация скоро поймёт, что международная действительность гораздо богаче тех представлений о мире, которыми можно без каких-либо последствий оперировать в выступлениях на внутриамериканскую аудиторию и перед своими покорными геополитическими союзниками", - написал глава МИД РФ.

Отметим, что после вторжения в Украину саму Россию постоянно обвиняли в разрушении международного права, основанного на уставе ООН. Часто обвинения звучали и от администрации Байдена. Но, как можно судить по статье Лаврова, после прихода к власти Трампа с его открытыми территориальными претензиями к другим странам, Москва может попытаться "поменяться местами" с Вашингтоном и занять нишу "защитника международного права и устава ООН", взаимодействуя в этом плане с Китаем, другими странами "Глобального юга" и прочими недовольными "кавалерийским наскоком" Трампа во внешних делах.

Впрочем, не исключено, что пока есть перспективы достижения договоренностей со Штатами по завершению войны в Украине, Москва эту линию педалировать не будет. Но, в случае окончания войны (либо в случае резкого ухудшения отношений с Трампом), данная линия Кремлем может быть активизирована.