Анализируем итоги 1076-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В январе российские войска захватили 325 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Темпы наступления РФ несколько снизились - в январе было захвачено меньше, чем за предыдущие месяцы от августа до декабря. Особенно много было потеряно территорий в ноябре (730 кв. км) и в октябре (503 кв. км). Но уже в декабе взятый темп снизился до 394 кв км. И в январе наступившего года продолжил снижение.

Пока неясно, с чем это связано - погодой, истощением российских резервов или приходом украинских подкреплений либо же близостью мирных переговоров. Или же это просто колебания от месяца к месяцу и в феврале темы снова увеличатся.

При этом в сравнении с январем 2024 года, количество захваченной территории увеличилось более чем в восемь раз (в прошлом январе было только 40 км²).

"Враг продолжает вести активные наступательные действия на многих участках, но почти всюду удается замедлить темпы наступления. В основном значительные продвижения противника происходят из-за наших ошибок, которые постоянно повторяются", - считает телеграм-канал.

Динамика событий на фронте после захвата Россией Великой Новоселки несколько снизилась. Идут бои местного значения к западу от Курахово (там россияне атакуют Андреевку и в окрестностях Константинополя у трассы на Запорожье), к югу от Покровска, Торецке и Часовом Яре.

Но в сводках периодически всплывают и другие участки фронта. Так, армия РФ расширила свой плацдарм на правом берегу реки Жеребец в Ивановке, что на Лиманском направлении, продвигаясь в сторону Колодязей. Об этом свидетельствует карта Deep State.

В субботу Россия нанесла по Украине крупный ракетный удар - 46 ракетами разных типов и более чем сотней беспилотников. ВСУ отказались называть количество сбитых ракет.

Россия заявила, что била по объектам газо-энергетики. При этом были многочисленные прилеты по гражданским объектам - отелю в центре Одессы и жилой многоэтажке в Полтаве, где был разрушен целый подъезд и погибли 14 жителей.

При этом одной из целей ракетного удара россиян по Полтавской области был Яблунивский газопромысел вблизи Лохвицы в Миргородском районе. Об этом сообщают источники в нефтегазовой отрасли.

Масштаб и характер повреждений после удара точно неизвестен. Однако, по словам источника, произошло временное прекращение подачи газа близлежащим населенным пунктам Полтавщины.

Украинские власти удара по газовым объектам официально не подтверждали. Но утром 1 февраля Полтавская ОВА сообщила о повреждениях энергетической инфраструктуры в Миргородском районе, где находится Яблунивское месторождение.

Напомним, мы ранее предполагали, что после прекращения транзита газа россияне могут атаковать месторождения газа в Украине, крупнейшие из которых находятся в Харьковской и Полтавской областях. Если удары по месторождениям продолжатся это может серьезно усложнить и без того непростую ситуацию с запасами газа в Украине и усилить зависимость от импорта.

Украина же продолжила наносить удары по российским НПЗ, а сегодня атаковала газоперерабатывающий завод под Астраханью, там произошел пожар.

Волна покушений на военкомов

На выходных в Украине произошло три подряд покушения на жизнь работников ТЦК.

В Пирятине Полтавской области на заправке в субботу расстреляли военкома, который траспортировал мобилизованных в учебку. В сотрудника ТЦК выстрелил мужчина, который потом скрылся с одним из мобилизованных.

Мужчину позже задержали, но кто он и почему совершил такой поступок - не сообщалос ь. На фото видно, что задержанный - в камуфляжных армейских штанах.

В тот же день в здании областного военкомата в Ровно раздался взрыв. Полиция заявила о погибшем и шести раненых. При этом больше никаких подробностей инцидента не приводилось.

2 февраля взрыв раздался у здания районного ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Там ранения получил военнослужащий. О задержании подозреваемых по обоим взрывам ничего не сообщалось.

Изначально власти по всем трем случаям включили режим максимального молчания. Затем Центр по борьбе с фейками при СНБО заявил, что все нападения связаны с ФСБ и ГРУ РФ. Правда, затем по пирятинскому стрелку вскрылись другие подробности - на суде стало известно, что он пытался отбить у военкомата родственника. Сперва хотел припугнуть, но все пошло не по плану, и он выстрелил.

В соцсетях посыпался вал комментариев от украинцев, которые начали не сочувствовать ТЦК, а наоборот - критиковать военкомов за беспредельную мобилизацию. И заявлять, что это "возмездие" за избиения и даже убийства мобилизованных сотрудниками военкоматов - за которые те, как правило, не несут никакого наказания.

Одну из таких комментаторш уже вычислили и заставили извиняться на видео - ею оказалась воспитательница детсада из Ровно.

В ответ на эту волну радости по поводу нападений некоторые военные и волонтеры предложили усилить действия против "ухилянтов" и тех, кто им сочувствует.

Волонтер Мария Берлинская призвала провести "мониторинг всех аккаунтов, злоупотребляющих на смерти нашего военного. Те что за границей – забанить, объявить подозрения и постепенно вытаскивать через Интерпол, etc. Те, что в Украине – приоритетное привлечение на обороноспособность страны (то есть, мобилизовать - Ред.)".

При этом член ДУК "Правый сектор" Борис Овчаров ("Дончанин") призвал военкомов стрелять "без предупреждения" в случае "неуважения" со стороны мобилизуемых.

"Пирятин открыл ящик Пандоры. Я открыто заявляю. У меня есть наградное оружие. Я умею пользоваться оружием. И если какая-то уклонистская падаль желает завладеть моим оружием, я жду. Предупреждаю, буду стрелять без предупреждения.

Требую обязательно вооружать все патрули от ТЦК и СП огнестрельным боевым оружием. Требую разрешения военнослужащим ТЦК и СП в случае неуважения, угрозы жизни и здоровью применять табельное оружие без предупреждения", - написал "Дончанин" в Facebook (где его, к слову, также массово раскритиковали в комментариях).

При этом не все призывали "закрутить гайки" в связи с нападениями на военкомов. Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что "убийство военного из ТЦК – это следствие работы ТЦК". "Люди не верят военным штабам, не знают своего пути, но знают откупившегося знакомого. Это рождает крайности", - написала она.

"Кто лично тащил за руку десятки полковников ТЦК брать взятки и отмазывать своих? Забирать людей с оборонных предприятий, зная об их важности? Мобилизовать алкоголиков для отчёта? Кто?", - добавила она. Безуглая уточнила, что не оправдывает убийство, а спорит с теми, кто безговорочно защищает сотрудников военкоматов.

"Нужно не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК и СП, трудоустройство “своих”, пирамиду поборов в сухопутных войсках. В целом, следует передать скрытые в сухопутных войсках ТЦК в Минобороны, сократить почти 100 тысяч персонала и очистить этот мусорник", - также написала Безуглая.

При этом представители ВСУ осудили нападения.

Главком Сырский и командующий Сухопутных войск Драпатый заявили о "беспределе" против военных, который нужно "жестко пресекать". При этом Сырский добавил, что "в ВСУ делают всё, чтобы при мобилизации не допускать нарушений прав человека". Так он, видимо, ответил на претензии к военкомам, которые разгорелись в Сети после нападений.

Переговоры и выборы

Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в субботу подтвердил свой прогноз о прекращении войны в Украине через 100 дней.

По его словам, окончание войны в Украине - "это вопрос месяцев, но точно не лет", сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News. "Я уже говорил это ранее в одной из ваших программ. Я хотел бы увидеть обратный отсчет со 100 дней и понять, где мы находимся — у режима прекращения огня или у устойчивого мира. И, на мой взгляд, все зависит от того, что реально можно осуществить. Но это не будет чем-то вроде Афганистана, который длился четыре года. Это не должно превратиться в "вечный процесс". Это должно быть краткосрочным решением для обеих стран, и не только для них", - сказал Келлог.

"И я думаю, что у нас есть хороший, надежный план действий, чтобы начать переговоры и работать над этим", - добавил спецпредставитель США.

Также он заявил о необходимости давления не только на Россию, но на Украину. "Мы говорим о том, как оказать давление не только на Россию, но и на Украину, какие рычаги давления и стимулы предоставить обеим сторонам, чтобы у президента США были возможности добиться успеха. Сейчас мы работаем над этим, обсуждаем, формируем команду", - заявил спецпредставитель.

На вопрос об ужесточении санкций против России и сохранении поставок оружия Украине, Келлог сказал: "Это будет решать президент США. Но я уверен, что он понимает, где нужно оказывать давление, а где — нет. Главное, что он создаст рычаги влияния как на Украину, так и на Россию. И если вы читаете между строк, то понимаете, что речь идет именно о рычагах давления".

"Он превосходный переговорщик и знает, как этим пользоваться. Сейчас мы обсуждаем с ним возможные варианты и предоставляем ему все инструменты для принятия решений", - добавил Келлог. Он уверен, что "Трамп доведет дело до конца".

На следующий день Келлог сделал еще одно заявление. Он предупредил, что обеим сторонам придется пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании. Зеленский, по словам спецпредставителя, уже "дал понять, что смягчит свою позицию по земле. И Путину также придется смягчить свои позиции".

"Мы собираемся провести обсуждения со всеми со временем, и, возможно, в ближайшем будущем", - добавил спецпредставитель Трампа.

Сам Трамп на следующий день намекнул, что переговоры с Украиной и Россией уже идут. "Мы имеем дело с Украиной и Россией. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо", - сказал Трамп на брифинге, не вдаваясь в подробности.

Отметим, что ни Россия, ни Украина пока переговоров с американцами по урегулированию не подтверждали. То есть, Трамп, вероятно, подразумевал какие-то негласные консультации, которые ведутся сторонами перед тем, как начать официальные переговоры.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что встреча Путина и Трампа уже готовится. Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются как потенциальное место встречи. По информации источников, представители Кремля уже посетили обе страны.

Также Reuters пишет, что урегулирование в Украине может пройти по схеме "остановка огня - выборы в Украине - долгосрочное мирное соглашение". По данным источников агентства, в Белом доме обсуждают возможность прекращении огня, прежде чем пытаться заключить более постоянную сделку. Далее, "если в Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры о долгосрочном пакте с Москвой".

То есть, постоянный мирный договор может заключить уже новый президент Украины. Чего, напомним, официально требует Путин, называя Зеленского "нелегитимным".

Также агентство пишет, что в США проведение таких выборов хотели бы видеть до конца текущего года. "В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии", - цитирует Reuters спецпредставителя Трампа Келлога.

Напомним, что выборы всех уровней, которые должны состояться до конца октября 2025 года, заложены в обсуждаемый многими "план Трампа" - хотя существование такого плана украинские власти опровергают.

Критикуют они и саму идею выборов после перемирия. "Если его (Келлога - Ред.) план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план — Путина не запугать только этими двумя вещами", — сказал советник Зеленского Дмитрий Литвин. Он заявил, что "Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров".

При этом в Кремле сегодня снова потребовали выборов - как условия переговоров. "Тема выборов в Украине важна для проведения будущих переговоров. Полномочия Зеленского де-юре закончены, этот факт никто не может оспорить", - заявил спикер Кремля Песков.

То есть, по вопросу выборов, как подготовительного этапа к итоговому мирному договору, заметно некое совпадение позиций США и РФ - судя как по публичным заявлениям сторон, так и по утечкам в СМИ.

В Москве уже поясняли, что без выборов не будут считать весомой подпись Зеленского под соглашениями (от нее, мол, смогут впоследствии отказаться новые украинские власти, которые заявят, что президент не имел таких полномочий). То ли у Трампа с этой логикой согласны - то ли в целом и сами не против смены власти в Украине и прихода сил, не имевшим ранее такого тесного сотрудничества с демократами, как нынешнее украинское руководство.

Как бы то ни было, Украина отстаивает иную концепцию, которую Зеленский вчера снова повторил в интервью Associated Press. Он заявил, что Путин использует тезис о его "нелегитимности", чтобы вести переговоры напрямую со США, без участия Украины. Но, по мнению Зеленского, первые переговоры Трамп должен провести с Украиной, определить с ней формат урегулирования и только после этого начинать переговоры с РФ.

"Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги по прекращению этой войны и четко определим путь вперед – тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами", - сказал Зеленский.

В то же время все пока указывает на то, что именно с Путиным у Трампа будет основной разговор. Трамп неоднократно говорил, а Келлог повторил, что Украина якобы уже "согласна" на переговоры и уступки, в том числе территориальные. И основной вопрос США должны решать с Россией. Из чего можно предположить, что у Трампа не видят проблем в том, чтобы Украина согласилась на предложенный ей американцами формат урегулирования.

При этом украинская власть говорит, что будет отстаивать свою версию переговоров - окончание войны только под прямые военные гарантии Запада. То есть, после введения западных миротворцев (включая американцев) или вступления Украины в НАТО. Хотя ни по тому, ни по другому вопросу в Европе консенсуса нет - да и Трамп, насколько известно, не является сторонником какой-либо из этих концепций. Против каждой из них также официально выступает РФ.

Но вполне может произойти, что все эти сложные вопросы будут решаться не сейчас.

Если сопоставить заявление Келлога о "100 днях" и информацию Reuters о трехэтапной схеме урегулирования (перемирие-выборы в Украине-мирное соглашение) - можно предположить, что у Трампа захотят остановить горячую фазу войны уже весной, как бы ни сложились переговоры по гарантиям и прочему. Например - передвинув обсуждение наиболее острых вопросов будущего мирного соглашения на период, когда замолчат пушки (то есть, начнется остановка огня).

И логика в этом есть - такое решение сделает наиболее сложную часть переговоров явно результативнее. С остановкой огня люди увидят реальный свет в конце тоннеля, и на обе договаривающиеся стороны будет давить нежелание их обществ возобновлять боевые действия.

"Страна" уже приводила данные опросов как среди украинцев, так и среди россиян - большинство в обеих странах выступает за скорейшее окончание войны и переход к дипломатии.

Зеленский вчера также "заронил надежду" на скорое урегулирование. Он заявил, что Украина "как никогда" близка к миру.

"Мы делаем все, чтобы приблизить мир. И сегодня мы, как никогда за эти три года войны, близки ему. Мы защитили нашу независимость. Мы также понесли огромные потери. Мы должны восстановить стабильность и обеспечить справедливый мир для всех украинцев", - заявил он в интервью Associated Press.