В Украине в разгар отопительного сезона начался импорт газа. В конце января "Нафтогаз" законтрактовал первые 100 млн кубов, но не исключено, что понадобится вдесятеро больше — около миллиарда кубов.

"На самом деле это минимум, который нужно закупить. Хранилища заполнены всего на 10%, это антирекорд за последние годы. Скажем, в прошлом году такой показатель был уже под конец марта, по сути, на завершении отопительного сезона. Но сейчас только февраль, и еще непонятно, какая будет погода, не ударят ли морозы. Не исключено, что будут ограничения по газу для теплокоммунэнерго, а это значит, что станут снижать температуру в многоквартирных домах и "прикручивать" бюджетников. Плюс снова пойдут массовые отключения электроэнергии, ведь все ТЭС работают на газе", — говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Интересно, что еще летом тогдашний руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что импортный газ на этот отопительный сезон не нужен - хватит ресурса собственной добычи. Но, как видно, оценки Чернышова оказались излишне оптимистичными. Свою лепту в "опустошение" газотранспортной системы внесла в том числе остановка транзита российского газа с января этого года.

"Это повысило потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе", - добавил Попенко.

Поэтому Украина вынуждена закупать газ на пике цены. Если еще летом ресурс можно было приобрести по 300 долларов за тысячу кубов, то сейчас котировки на европейской бирже подскочили до 570 долларов.

"То есть цена вопроса — около 600 млн долларов", - говорит Попенко.

Впрочем, эксперты не исключают, что в ход снова пошли газовые схемы.

Разбирались, что происходит с газом и будут ли "прикручивать" людей и бизнес.

Хранилища рекордно пусты

О том, что Украине для прохождения нынешнего отопительного сезона может не хватить газа, "Страна" уже писала. На момент остановки транзита российского газа с января 2025 года эксперты говорили, что без транзитного ресурса резко вырастут потребности в техническом газе для поддержания давления в трубе. Если такого газа будет не хватать, начнутся проблемы: станет сложнее поднимать ресурс из хранилищ и доставлять его части потребителей. Это значит, что могут включить режим экономии - "прикручивать" бизнес, снижать температуру в многоквартирных домах, отключать бюджетников и пр.

Тогда аналитики оценивали такие дополнительные потребности в газе примерно в миллиард кубов. Но "Нафтогаз" излучал спокойствие: летом Чернышов заверял, что в нынешнем отопительном сезоне Украина сможет обойтись без импортного ресурса - достаточно будет газа внутренней добычи. И, в отличие от прошлых лет, ни летом, ни осенью импортный газ НАК не закупал. Более того, осенью прошлого года "Нафтогаз" активно продавал газ из своих запасов промышленным пользователям и даже демпинговал по ценам. Купить ресурс можно было примерно по 15 тысяч гривен за тысячу кубов (это на 60% дешевле, чем нынешние цены на газ в Европе).

"По разным оценкам, продажи НАК коммерческому сегменту на ноябрь-декабрь составили больше 0,2 млрд кубов и покрывают 30% рыночной доли, или 35% частной добычи. Это может привести к увеличению дефицита НАК "Нафтогаз" для прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов и рисков дополнительного импорта для PSO (Public Service Obligation, возложение специальных обязанностей на поставщиков энергоресурсов - Ред.) по ценам выше 25 тысяч гривен за тысячу кубов", — заявляла в ноябре прошлого года экс-глава Минэнерго Ольга Буславец.

Но только в конце января появились первые официальные упоминания об импорте (летом НАК закачивал небольшие объемы за счет кредита ЕБРР, но этот газ хранится в режиме таможенного склада, то есть заложен на три года без уплаты налогов и таможенных сборов и не считается классическим импортом). Так, 29 января на сайте "Нафтогаза" была опубликована новость, в которой вскользь говорилось о том, что группа "Нафтогаз" "также импортирует топливо - должны быть готовыми ко всем вызовам в условиях войны". Так пресс-служба НАК процитировала главу компании Романа Чумака. При этом в "Нафтогазе" заверили, что есть "достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона, все предприятия группы функционируют в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и поставки природного газа всем категориям потребителей".

Как стало известно "Стране", первые законтрактованные поставки импортного газа составили 100 млн кубов. Их закупили через "Укртрансгаз". Ранее импорт такого же объема осуществила также компания ДТЭК.

Между тем эксперты уже бьют тревогу, утверждая, что газа осталось критически мало и есть риски срыва отопительного сезона.

"Хранилища заполнены примерно на 10%. Это антирекорд за последние годы. В прошлом году такой показатель был по состоянию на 25 марта, то есть фактически в конце отопительного сезона. Но сейчас только начало февраля, впереди еще больше двух месяцев усиленного потребления газа", — говорит Попенко.

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что "газа осталось примерно 3,5 млрд кубов и этого хватает впритык, то есть нужно докупать".

Бывший директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон написал на своей странице в Фейсбуке, что уровень наполненности подземных газовых хранилищ "приближается к 10%" и проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн кубов в сутки. При этом Макогон обратил внимание на разнобой в цифрах по запасам газа в Украине. По неофициальным данным от украинских источников (официально Минэнерго такой информации не дает), на начало февраля в подземных хранилищах газа (ПХГ) было 8,1 млрд кубов, то есть хранилища заполнены на 27%. А вот в официальной информации Европейской ассоциации операторов ПХГ, украинские хранилища заполнены только на 11,63%, то есть в наличии меньше 3,4 млрд кубов, что на 2,6 млрд меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

Макогон пояснил такой разнобой в цифрах тем, что в Украине в запасы газа включают еще 4,5 млрд кубов, которые по документам проходят как активный газ (например, долгосрочного хранения).

"То есть его нельзя отобрать из ПХГ, не нарушая технический проект эксплуатации хранилищ", — утверждает Макогон.

Он считает, что более корректен европейский подсчет, без "лишних" 4,5 млрд кубов, которые на практике сложно использовать.

"У нас исторически низкие запасы газа в ПХГ. Это довольно рискованная стратегия Минэнерго и "Нафтогаза", потому что в Европе есть требование держать минимальные запасы. Например, для февраля минимальный уровень запасов должен быть 45%. Наверное, нам 45% не нужно, но 11,63% точно очень рисково", — отметил Макогон.

Будут прикручивать отопление и отключать свет

Главный вопрос - хватит ли газа до конца отопительного сезона.

Макогон дает такой расклад: есть 3,375 млрд кубов, которые можно поднять из ПХГ. Если отбирать в среднем по 60 млн кубов в сутки, этого объема хватит на 56 дней, или до конца марта - но только в случае, если не будет значительного похолодания. При этом среднее потребление газа на январь составило 110 млн кубов в сутки. То есть объемы придется уменьшить почти вдвое. Но на пиках похолодания, как показывает опыт прошлых лет, нужно до 140-150 млрд кубов. Таким образом, доступных 60 млн кубов будет критически мало. И газ придется срочно импортировать - в значительных объемах и по любым ценам, отметил Макогон.

Попенко говорит, что из-за остановки транзита российского газа возникла повышенная потребность в техническом газе - для поддержания необходимого давления в трубе нужно около 2 млрд кубов. Но с учетом запасов не хватает минимум миллиарда кубов.

"Если не импортируют хотя бы этот объем, уже вскоре могут начаться ограничения. В частности, станут "прикручивать" газ теплокоммунэнерго, которые потребляют около 1,5 млрд в месяц. Это значит, что те будут вынуждены экономить ресурс, снижать температуру в многоквартирных домах, ограничивать бюджетные организации. Школы, детсады могут отправить на длительные каникулы. Кроме того, могут снова вернуться массовые отключения электроэнергии, даже если не будет новых ударов врага по энергосистеме. Дело в том, что те ТЭС, которые еще остались, работают исключительно на газе", — отметил Олег Попенко.

Руководитель КП "Тепловик" Александр Душенко рассказал нам, что пока для коммунальщиков никаких проблем с газом нет. На вопрос о том, могут ли в принципе быть ограничения, он ответил: "Нам об этом не говорят". То есть теплокоммунэнерго в какой-то момент могут попросту поставить перед фактом, что газа будет меньше и нужно экономить.

Двойной тариф или схема?

Но вернемся к импорту газа.

Интрига состоит не только в том, что "Нафтогаз", который с лета говорил, что никакого импорта нам не нужно (хотя эксперты уже на тот момент заявляли обратное), но и в том, что закупать ресурс сейчас придется по рекордным ценам.

По словам Макогона, если летом газ реально было купить по 300-350 долларов за тысячу кубов, то сейчас придется платить намного больше. На начало февраля котировки на европейской бирже TTF подскочили до 570 долларов за тысячу кубов. То есть на закупку миллиарда кубов нужно будет уже под 600 млн долларов. Хотя летом такой же объем можно было приобрести за 300-350 млн.

Где НАК возьмет такие деньги и в принципе, реально ли в ограниченные сроки закупить такие объемы, вопрос открытый. Как отметил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, повезет, если удастся найти в Европе желающих продать хотя бы несколько сотен миллионов кубов.

В некоторых телеграм-каналах уже начала появляться информация, что ценники на газ якобы взлетели из-за того, что в Украине "раздувают зраду" и говорят о нехватке газа.

На что Макогон ответил, что "все трейдеры давно в курсе наших запасов". На самом деле, по его мнению, ценники на европейском рынке увеличились по нескольким причинам. Во-первых, более холодная погода чем обычно, что привело к активизации потребления газа на отопление. Во-вторых, "адаптация к жизни без транзита газа через Украину". В-третьих, период отсутствия ветра, что потребовало запуска газовых электростанций. В-четвертых, колебания на глобальном рынке сжиженного газа.

Геннадий Рябцев говорит, что "Нафтогаз" сейчас закупает газ не только из-за реальных потребностей в нем, но и "по нужде".

"Еще в прошлом году в рамках проекта USAID было выделено около 200 млн долларов на формирование газового резерва. Но эти деньги так и не были израсходованы по назначению. И сейчас, когда проекты USAID в Украине остановили, получается, что до 7 февраля нужно потратить средства, иначе на три месяца они замораживаются без всякого понимания дальнейшей судьбы этого финансирования", — говорит Рябцев.

Он также не исключил, что речь может идти о возвращении старых схем. То есть сам ресурс уже давно законтрактован еще по летним тарифам через посредников, но "лежит на хранении" в ожидании максимальных цен.

Об этом говорит и Попенко.

"Нет ли тут схематоза, который и ранее практиковали в "Нафтогазе"? Может оказаться так, что газ куплен еще по 300 долларов, а нам его продадут почти по 600. Разница уйдет в чьи-то карманы", — предположил Попенко.

Конкретных доказательств этому нет. Но, как считают эксперты, в "подготовку схемы" укладываются такие "странные факты", как намеренный отказ от импорта газа летом, его усиленная распродажа коммерческим потребителям осенью прошлого года и начало закупок на рекордном пике цены (она максимальная с осени 2023 года).