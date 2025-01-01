Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявляет, что остановка транзита российского газа не повлияет на украинцев.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона.

"Газ и тепло будут стабильно поступать в каждый дом", - заявил Галущенко.

Формально это действительно так. С 2023 года Украина не зависит от импорта газа, который с 2015 года официально поставлялся из Европы, но в реальности это был отбор транзитного российского газа, оформляемый по документам как закупка в странах ЕС.

Избавление зависимости от импорта в 2023 году произошло потому, что из-за войны сократилось потребление газа - как за счет промышленных предприятий на захваченных РФ территориях, так и за счет падения потребления внутри Украины. Но при этом почти все месторождения газа остались на подконтрольной территории. В итоге они и покрывают уменьшившееся внутреннее потребление.

Однако есть несколько моментов, которые могут создать серьезные проблемы.

Во-первых, уже повышены для внутренних потребителей в четыре раза тарифы на транспортировку газа, чтобы частично компенсировать потери дохода от платы за транзит российского газа. Правда, власти пообещали, что такое повышение не приведет к увеличению тарифов для населения на газ и тепло. Но это однозначно вызовет увеличение тарифов для промышленности, бюджетников и бизнеса. Кроме того, долго удерживать тарифы для населения на нынешнем уровне также будет проблематично из-за тяжелого финансового положения облгазов и предприятий теплокоммунэнерго.

Во-вторых, могут участиться удары по ГТС и прочей газовой инфраструктуре, что прогнозируют западные СМИ. А также, что ещё более опасно, могут быть нанесены удары по месторождениям газа (ранее для РФ бить по ним было бессмысленно, так как Украина сразу бы покрыла недостачу за счет транзитного газа). Тем более что крупнейшие месторождения находятся сравнительно недалеко от линии фронта - в Харьковской и Полтавской областях. Если они будут атакованы и выведены из строя, это создаст дефицит на внутреннем рынке, который придется покрывать за счет дорогого импорта, что ещё более ухудшит финансовую ситуацию в газовом секторе и поднимет тему повышения тарифов для населения. А разрушение ГТС, если по ней будут нанесены удары, вообще поставит под вопрос стабильность снабжения потребителей.

В-третьих, прекращение транзита обозначило более масштабную проблему, которая, впрочем, возникла не сегодня: из-за войны с РФ и быстрого сокращения торговли России и ЕС Украина с точки зрения мировой экономики превращается в глобальный логистический тупик, теряя свой транзитный потенциал. Теряет, конечно, не полностью (остаются ещё варианты транзитных потоков между ЕС и странами Закавказья через украинские порты и Чёрное море), но понятно, что это не те объёмы, которые ранее шли через Украину между Европой, Россией и другими странами Евразии и на которых Украина очень хорошо зарабатывала.

Потоки эти прекратились по очевидной причине - вторжение РФ.

Но стратегически нынешние отношения в треугольнике Украина-Россия-ЕС создают долгосрочные проблемы для экономик каждой из сторон треугольника. К слову, сохранение транзита газа почти в течение трех лет полномасштабной войны является своеобразным свидетельством того, что это в общем-то понимают и в Киеве, и в Москве, и в Европе. Очевидно, пока продолжается война, вопросы экономики будут не на первом месте (что и показало прекращение транзита). Да и после ее окончания вряд ли связи сразу возобновятся. Но их выгода для всех сторон потенциально остается той основой, на которой отношения на том или ином уровне могут восстановиться в будущем.

Ранее мы уже писали в отдельном материале о последствиях остановки транзита газа из России.