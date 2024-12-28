В случае отказа от транзита российского газа Украине грозят атаки РФ по газотранспортной системе. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Принимая решение (об остановке транзита - Ред.), украинский лидер должен учитывать необходимость защиты 38,6 тыс. километров газопроводной системы страны. Эта сеть, одна из крупнейших в мире, избежала атак в течение последних трех лет, поскольку российский газ проходил через нее. Если это прекратится, система может стать мишенью, как это произошло с газохранилищами и источниками электроэнергии", - говорится в статье.

Ранее о таком риске после остановки транзита писала и "Страна". Издание добавляет, что это также затруднит отопление домов по всей Украине в зимний период.

"Вопрос о рисках для украинской инфраструктуры находит отражение в дипломатических дискуссиях (по поводу транзита - Ред.), Это может оказаться спасательным кругом для Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита", - сказал Кристиан Эгенхофер, старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе.

На данный момент вариант с транспортировкой газа из других источников (то есть, формально не российского) "не совсем исключен", по данным людей, знакомых с ходом переговоров. Сами переговоры еще продолжаются.

Также отсутствие межправительственного соглашения между Россией и Украиной "осложняет, но не исключает коммерческой сделки с участием европейских компаний". К этому проявили интерес словацкие, венгерские, итальянские и австрийские трейдеры. Они уже "призвали Зеленского разрешить продолжить отгрузки". Речь идет о 15 млрд кубометров газа в год.

Издание напоминает модель, которую предложил премьер Венгрии Орбан - по покупке газа этими компаниями на границе Украины и России, и дальше по украинской территории будет прокачиваться уже купленный европейцами газ.

При этом агентство пишет, что к этой идее не проявляют интереса в Еврокомиссии, где считают, что возобновление транзита "подорвет идею о том, что ЕС больше не может вести дела с путинской Россией как обычно".

Напомним, импорт российского СПГ в Евросоюз в этом году достиг рекорда – 16,5 миллиона тонн по состоянию на середину декабря