Киев впервые принял поставку американского сжиженного природного газа (СПГ) через греческий газотранспортный терминал.

Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Крупнейшая частная энергетическая компания Украины, ДТЭК, закупила партию, объёмом около 100 миллионов кубометров, из которых 10% будет использованы внутри страны, а остальное продано греческим компаниям.

Издание отмечает, что поставка проводится на фоне истечения пятилетнего соглашения о транзите российского газа через Украину и приближающейся инаугурации Дональда Трампа, который угрожает ввести "пеню" для стран Европы, если те не увеличат закупки американских энергоносителей.

Закупки украинской ДТЭК продолжатся до конца 2026 года, также заключено 20-летнее соглашение на поставку СПГ. Аналитики считают эту сделку важной в контексте ослабления экономического влияния РФ на энергетический рынок Украины.

Ранее .