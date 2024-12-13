НАЭК "Энергоатом" только минувшей весной, на третий год войны, начал закупку защитных конструкций для сооружений атомной инфраструктуры. А основные закупки и вовсе происходили осенью.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Большинство даже сейчас на стадии проектов и не готово от слова вообще", - написал нардеп в своем телеграм-канале и заявил о возможной коррупции в сфере этих закупок.

Сегодня утром пять из девяти действующих ядерных реакторов Украины снизили мощность из-за массированной ракетной атаки РФ. В предыдущие разы это происходило из-за ударов по атомным подстанциям.

Напомним, сегодня утром Россия запустила по Украине 94 ракеты и около 200 беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, это был один из самых масштабных ударов по энергетике страны.

Из-за ракетных ударов "Укрэнерго" увеличивало отключения света на сегодня.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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