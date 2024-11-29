Вчерашний ракетный удар РФ затронул подстанции, которые снабжают энергией АЭС. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на власти Украины.

"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что удары в очередной раз затронули электрические подстанции, которые [атомные] станции используют как для передачи, так и для приема электроэнергии", - сообщает агентство.

В частности, Хмельницкая АЭС "потеряла подключение к двум линиям электропередачи".

Кроме того, Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности "в качестве меры предосторожности", а один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

В целом три украинские АЭС сократили выработку электроэнергии после нового ракетного удара.

Подстанции, которые имеют важное значение для обеспечения безопасности АЭС, были повреждены и в ходе предыдущих атак, напоминает агентство.

Также МАГАТЭ сообщало, что после атаки 17 ноября Украина отключила 7 из 9 действующих ядерных реакторов.

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