По Украине сегодня ночью и утром во время массированной атаки РФ было 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, пострадали электрические подстанции в разных областях.

ВС заявляют, что сбили почти 90% крылатых ракет и перечисляют сложности своей работы: ракет и дронов часто на порядок больше, чем средств прикрытия, западного оружия не хватает, РФ совершенствует способы обстрелов и подбирает для атаки подходящую погоду: туман и облачность.

Ранее украинские военные паблики обвиняли командование сил ПВО в фальсификации данных о сегодняшнем сбитии воздушных целей.

Также президент Владимир Зеленский сообщал, что россияне сегодня били по энергетике, в том числе, "Калибрами" с кассетными боеприпасами.

"Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - пишет президент.

Сегодня утром были атакованы также объекты "Нафтогаза", сообщает компания.

После сегодняшних обстрелов отключения света будут продолжаться около 6-8 часов в сутки, заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ситуация будет разная по регионам.

Напомним, сегодня ВСУ сбили 79 ракет из 91 и 35 "Шахедов" из 97.

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