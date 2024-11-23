С момента запуска Черноморского морского коридора прошлым летом Россия поразила 312 объектов портовой инфраструктуры Украины и более 20 грузовых судов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании ІІІ Международной конференции по продовольственной безопасности "Зерно из Украины".

Также, по его словам, более 60-ти ударов ракетами и дронами получила продовольственная инфраструктура страны.

Ранее президент анонсировал, что Украина получит военные корабли для защиты "зернового коридора" в Чёрном море.

Зеленский рассказал, что Киев считает создание "зернового коридора" без РФ одним из самых больших достижений и работает над тем, чтобы обеспечить безопасность судов, идущих по этому маршруту. Также президент отметил, что Одесский регион будет защищён дополнительными системами ПВО.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнёрами и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищён очень мощной ПВО", – было сказано верховным главнокомандующим.

Напомним, потенциал украинских портов упал на 40% после выхода РФ из зерновой сделки.