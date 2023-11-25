Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с партнёрами о получении военных кораблей для конвоирования судов по "зерновому коридору" в Чёрном море.

Об этом он сообщил на конференции Grain from Ukraine в Киеве.

"Мы договорились с партнёрами и будем сопровождать корабли в море, чтобы обеспечить их безопасность. У нас уже есть конкретные договорённости по получению кораблей. Это вопрос близкого будущего", - заявил Зеленский.

Он рассказал, что Украина считает создание "зернового коридора" без РФ одним из самых больших достижений за год и работает над тем, чтобы обеспечить безопасность судов, идущих по этому коридору.

Также президент отметил, что Одесский регион будет защищён дополнительными системами ПВО.

"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнёрами и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищён очень мощной ПВО", - заявил Зеленский.

Отметим, что во время краткого интервью Зеленского представителям ряда государств прозвучала воздушная тревога. Президент заявил о том, что нужно проследовать в убежища. Однако после этого ещё около минуты отвечал на вопрос журналиста. После этого под предлогом тревоги брифинг был окончен.

Перед этим Зеленский сообщал о проведении важной Ставки по вопросам зернового коридора и усилению ПВО.

Мы также сообщали, что ранее зерновой коридор остановил работу из-за активности военной авиации РФ над Чёрным морем.