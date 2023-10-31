Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего, на которой обсуждали ситуацию в Черном море.

"Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями противника, которые ставят под опасность мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Безопасность Одесской области", - пишет президент.

Зеленский сообщил, что говорили об усилении ПВО в регионах у моря и около фронта, ситуации на фронте, украинском производстве артсистем и артснарядов, западных поставках.

Также он отметил, что это была "продолжительная и важная Ставка".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продвижении вперед украинских войск в районах Марьинки и Бахмута.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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