Журнал Time выпустил большую статью с комментариями Владимира Зеленского и представителей его окружения о войне в Украине и её дальнейших перспективах. Статья вышла под заголовком "Никто не верит в победу Украины так как я".

Глава Офиса президента Андрей Ермак в своём телеграмм-канале сначала порекомендовал к прочтению данный материал, но затем пост об этом был удалён.

В статье сказано, что Зеленский был "злой" после поездки в США, за которой последовали призывы бороться с коррупцией и появились признаки усталости Запада от войны в Украине, пишет Time, со ссылкой на свои источники в окружении президента.

Издание пишет, что Зеленский потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу в военной комнате шутками".

"Теперь он приходит, получает новости, отдаёт приказы и уходит", — говорит один из давних членов его команды.

Другой представитель окружения президента говорит, что больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выживать в ней.

Вместе с этим Зеленский твёрдо намерен продолжать воевать, а "его вера в окончательную победу Украины над Россией приобрела такую ​​форму, что обеспокоила некоторых его советников", стала "непоколебимой" и "граничит с мессианством".

"Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", — с разочарованием сказал изданию один из ближайших помощников Зеленского.

К настоящему времени вопрос перемирия остаётся темой табу в команде президента.

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за её пределами, по крайней мере, тех, кто хочет любой ценой довести дело до конца. Но для меня это проблема, потому что мы остаёмся с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим её детонацию", — приводит журнал слова Зеленского.

Президент говорит, что внушение западным союзникам веры в возможную победу Украины "отнимает всю силу и энергию".

Также в Офисе Зеленского считают, что возможные блэкауты этой зимой вызовут недовольство общества работой властей.

"В прошлом году люди обвиняли россиян. На этот раз они обвинят нас в том, что мы не сделали достаточно для подготовки", — сказал собеседник издания.

Источники Time говорят, что зимой стоит ожидать серьёзных изменений в военной стратегии Украины и серьёзных встрясок в команде президента.

Будет уволен как минимум один министр, а также кто-то из старших офицеров, отвечающий за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

"Мы не движемся вперёд", — говорит один из близких помощников Зеленского.

По его словам, некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов идти в атаку, даже если они исходили непосредственно из Офиса президента.

"Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но таким образом мы не сможем выиграть войну", — говорит журналу источник.

В частности, в начале октября политическое руководство страны потребовало проведения операции по освобождению Горловки Донецкой области.

Ответ от военных пришёл в виде вопроса: Чем?

"Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?", — написал в ответ офицер.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ началось позже и продвигается медленными темпами.

Как мы сообщали, в Белом доме считают, что у ВСУ осталось до 8 недель на попытки контрнаступления - до ухудшения погоды.