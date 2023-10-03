У Вооруженных сил Украины есть максимум два месяца на наступление до ухудшения погодной условий.

Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Погода не является нашим другом. У нас осталось от шести до восьми недель до того момента, как положение вещей станет тяжелым", — сказал Кирби.

По его словам, США должны оперативно выделить помощь для ВСУ до наступления холодов.

Ранее американский генерал Марк Милли анонсировал продолжение наступления ВСУ зимой.

"ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил. И украинцы совершенно не намерены останавливаться", - заверил он.

А телеканал CNN считает, что весна 2024 года обещает стать потенциально важной фазой войны в Украине. Издание со ссылкой на экспертов написало, что Украина в своей тактике продолжит комбинировать "ползучее" наступление малыми группами пехоты и дальнобойные удары по российской логистике.