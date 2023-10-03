Контрнаступление ВСУ замедляет российская тактика "эластичной обороны", испытанная еще на Курской дуге - NYT
Российская тактика "эластичной обороны", которую применяют в Украине, препятствует контрнаступлению ВСУ.
Об этом пишет газета The New York Times.
Как говорится в материале издания, российские войска отходят на вторую линию обороны, специально дают продвинуться ВСУ вперёд, а затем атакуют в момент, когда украинские силы оказываются наиболее уязвимыми. Это препятствует закреплению украинских сил на новых позициях и использованию последних для дальнейшего продвижения.
"Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку", - объяснил журналистам суть тактики научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри. Он отметил, что похожую тактику использовали советские войска в 1943 году в битве на Курской дуге.
Однако это лишь один из факторов, замедляющих наступление ВСУ, отмечает газета.
Украинские военные и официальные лица в числе других факторов также называют обширные минные поля и укрепления. Кроме того, прогресс тормозят и задержки с поставками истребителей и дальнобойного оружия.
На днях глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин говорил, что украинским войскам мешают большое разнообразие техники на вооружении и недостаточная подготовка солдат.
А аналитик Bild Юлиан Рёпке сказал, что самая большая проблема Украины на поле боя - это живая сила и отсутствие современной авиации.