Самая большая проблема Украины - это живая сила на поле боя и отсутствие современной авиации.

Об этом пишет в соцсети X (ранее Twitter) военный аналитик Bild Юлиан Рёпке после переговоров с польскими экспертами по безопасности в Познани.

"Самая большая проблема Украины – это людские ресурсы", - отметил журналист.

Также, считает он, "им нужны боеспособные истребители скорее, чем западное оружие. Они теряют свои лучшие качества. Подготовка НАТО пока недостаточна".

При этом российская армия становится сильнее, а не слабее.

"Они научились на своих ошибках. Сейчас они гораздо более эффективны, чем год назад", - передает Рёпке слова польских военных специалистов.

"Российские дроны совершенствуются с каждым месяцем. Их новые "Шахеды" издают меньше шума, поэтому их труднее услышать и, следовательно, нацелиться на них. Их "Ланцеты" имеют больший радиус действия. Их FVP-дронов с каждым месяцем становится все больше. Дроны, возможно, решат исход этой войны", - пишет журналист.

При этом стратегическая победа Украины "все еще возможна, но, конечно, не гарантирована". Европа должна "готовиться к долгой войне".

Украина при таком раскладе "становится игровой площадкой для западной оборонной промышленности."

"Они (западные компании - Ред.) приходят, чтобы испытать свое новейшее оружие. Украина и оружейные компании учатся многому друг у друга. Это беспроигрышный вариант", - утверждает Рёпке.

Что касается авиации, то накануне в Пентагоне сообщили, что украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали учить английский язык на авиабазе в Техасе. Лишь после прохождения курсов английского начнется само обучение на истребителях F-16.

Также недавно в США заявили, что первые украинские пилоты могут завершить обучение на F-16 в США до конца года. Однако после этого украинцам еще нужно будет вернуться в Европу и пройти там дополнительную подготовку в НАТО. Американские военные не смогли оценить, сколько времени она займет.