Первые украинские пилоты могут завершить обучение на истребителях F-16 в США до конца этого года.

Об этом сообщил директор Воздушных сил Нацгвардии США Майкл Ло, которого цитирует агентство AP.

Сейчас они проходят тест на знание английского языка, до октября должны прибыть на базу американских ВВС "Моррис" в Тусоне, штат Аризона, и затем в течение трех месяцев могут завершить обучение. То есть, должны справиться до конца года.

Однако после этого украинцам еще нужно будет вернуться в Европу, пройти там еще дополнительную подготовку в НАТО. Майкл Ло не смог оценить, сколько времени она займет.

Для пилотов, которые вообще ранее не имели опыта управления истребителями, обучение займет девять месяцев.

По данным The Wall Street Journal, самолеты F-16 могут быть в Украине уже в феврале 2024 года. По оценкам украинских официальных лиц, США могут подготовить первую группу украинских пилотов за пять месяцев. Эта группа, насчитывающая менее 10 пилотов.

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