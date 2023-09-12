Власти Швеции попросят своих военных изучить возможность передачи Украине истребителей Gripen.

Об этом сообщает издание Sveriges Radio со ссылкой на источники.

Еще в конце августа Стокгольм отклонил запрос Украины на такие поставки, сославшись на то, что Швеции самой нужны эти истребители.

Теперь же политическое руководство страны хочет попросить военных оценить, как такая передача может повлиять на обороноспособность Швеции и как быстро шведская армия сможет получить новые Gripen в качестве компенсации.

Отметим, что пилоты Воздушных сил Украины проходят обучение на шведских истребителях Gripen.

Между тем на днях американское издание The Wall Street Journal сообщило, что самолеты F-16 могут быть в Украине уже в феврале 2024 года.

Война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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