Для того, чтобы обучить и подготовить достаточное количество украинских пилотов на истребителях F-16, могут потребоваться годы.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, только восемь украинских пилотов на данный момент достаточно свободно владеют английским языком и имеют опыт управления боевыми самолетами, чтобы начать обучение на F-16 в Дании.

Еще минимум 20 пилотов начинают обучение английскому языку в Великобритании.

Именно со знанием языка связана главная сложность в обучении украинцев, пишет издание. Ранее о такой же проблеме при подготовке танкистов писала Financial Times.

Пилотам нужно знать английский язык на достаточном уровне, чтобы понимать учебные пособия и общаться с авиадиспетчерами и инструкторами. Авионика на самолетах, включая кнопки, подписаны на английском языке.

Ожидается, что на подготовку украинских пилотов потребуется не менее четырех месяцев. Еще больше времени может понадобиться на изучение языка.

Столько же времени может уйти на подготовку вспомогательного персонала для обслуживания F-16. На один самолет требуется от 8 до 14 техников.

Издание считает, что заявления Владимира Зеленского о приобретении F-16 "сигнализируют о молчаливом признании того, что 18-месячная война в Украине, вероятно, продлится еще долгие годы".

Приводится мнение американских чиновников, что самолеты не будут иметь решающее значение, а танки, боеприпасы и хорошо обученные наземные войска сейчас гораздо важнее. Эффективность самолетов будет ограничена российской системой ПВО и современными истребителями, разработанными специально для борьбы с самолетами НАТО, такими как F-16.

Однако их появление все равно вынудит Россию выделить ценные ресурсы для наблюдения и противодействия.

Источники NYT в Киеве и Вашингтоне говорят, что Украина требует истребители, чувствуя, что "политические часы тикают", а Зеленский хочет получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, "что может привести к изменению взглядов в правительствах, которые обещали эти самолеты", а также хочет закрепить обязательства Запада на случай подрыва западной поддержки.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

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