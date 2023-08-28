Главной проблемой обучения украинских военных на Западе неожиданно стала нехватка компетентных переводчиков.

Об этом пишет Financial Times.

"Переводчики — это проблема номер один. Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте. Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", — заявил замглавы учебной миссии ЕС для украинцев Мартин Бонн.

Знание языка стало проблемой и при обучении украинских пилотов на F-16. Датские военные заявили, что подготовка задерживается из-за допуска пилотов к службе безопасности, знания языка и проверки здоровья.

Европейские инструкторы хвалят "огромную мотивацию" украинских новобранцев, но говорят, что их возраст и способности сильно различаются, поскольку украинские командиры на передовой часто не желают отдавать своих лучших людей.

Одному добровольцу, оказавшемуся в Германии, был 71 год.

Инструкторы признают, что реальность на земле в Украине оказалось сложнее ожидаемого.

"Это очень сложно. Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде", - сказал Бонн.

Главными проблемами в статье называются не мины, о которых все говорят, а сложная местность, радиоэлектронная борьба РФ и использование ею беспилотников.

Ранее мы писали о том, что американские СМИ писали, что Пентагон сам обучит украинских пилотов управлению F-16 уже с сентября.

А также, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16.