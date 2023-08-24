Пентагон намерен начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 на территории США уже в сентябре.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе.

Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.

Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа.

"Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

Ранее стало известно, что Дания начала обучение украинских пилотов на F-16. Восемь пилотов прибыли на датскую военную авиабазу в Скридструпе вместе с 65-ю военнослужащими, которых научат обслуживать эти самолёты.

Мы также публиковали мнение чиновника из Пентагона, который считает, что переход украинских пилотов на F-16 займёт годы и обойдётся в миллиарды долларов.