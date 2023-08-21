Греция присоединится к коалиции стран, которые будут тренировать украинских пилотов управлять F-16.

Об этом заявил Владимир Зеленский в Афинах.

Вчера Зеленский заявил, что Украине передадут 42 самолета F-16.

"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета".

По мнению FT, в США считают, что дальнобойные ракеты мало что решат на поле боя в Украине.

Соединенные Штаты сомневаются, что контрнаступление Украины может быстро увенчаться успехом и считают, что дальнобойные ракеты мало что решат на поле боя.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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