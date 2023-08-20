Анализируем итоги 543-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным военных пабликов, на южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым.

Что касается Работино, и украинские, и российские телеграм-каналы пишут о том, что бои идут в северной части села, где пытаются закрепиться ВСУ. Украинские подразделения наступают также к западу и к востоку от деревни. Россияне массированно применяют по ним дроны и авиабомбы.

На Времьевском выступе ВСУ атакуют южнее и восточнее Урожайного. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Под Купянском в РФ заявляют о своем продвижении в районе Синьковки, а под Лиманом - на Торском выступе. Украина этого не подтверждала.

Бои на всех этих участках идут, судя по всему, кровавые. Украинский волонтер Игорь Хома из Тернополя заявил, что украинские военные просят у него много мешков для "двухсотых".

"Друзья, очень страшные запросы пришли... Нужны мешки для двухсотых. Буквально от всех батальонов с разных направлений, от всех бойцов, которым мы помогаем... Вот такая цена", - заявил Хома на своей странице в ТикТок. Видео с его призывом донатить на мешки для трупов собрало за два дня 1,3 миллиона просмотров.

Ранее New York Times сообщила, что Украина потеряла убитыми более 70 тысяч военных. Также, по данным американской газеты, из-за потерь во время контрнаступления одну из бригад уже вывели с фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр в ответ на эти публикации заявила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют. Озвученных цифр она не комментировала.

Главная новость по ударам - это обстрел Чернигова утром субботы, где погибли семь человек. Россияне били по встрече волонтеров, которые занимаются поставками дронов для украинской армии. Детальнее об этом мы писали здесь.

Также вчера Украина нанесли удар по военному аэродрому в Сольцах Новгородской области. Российские телеграм-каналы после этого опубликовали фото, как утверждается, горящего бомбардировщика Ту-22М3.

Ряд пабликов пишут, что под удар попали два самолёта (второй был поврежден меньше, чем тот, что на фото). Но, по заявлению минобороны РФ, пострадал один самолёт.

Также сегодня ночью и днем дроны атаковали Курск (повреждено здание вокзала), Ростовскую область (упали на воинскую часть), Москву (сбит на подлете к городу) и Белгород.

Из российских ударов за эти выходные - ракета уничтожила цех Новокраматорского машиностроительного завода.

В Хмельницкой области был прилет "Шахеда". Россия утверждает, что взорвался склад боеприпасов, но Киев этого не подтверждал.

Запад о контрнаступлении

На выходных вышла новая серия материалов западных СМИ о проблемах с контрнаступлением и затягивании войны.

Издание Politico сообщило, что в руководстве США пожалели, что не начали переговоры с Россией до контрнаступления. Там запоздало согласились с аналогичной точкой зрения главы американского генштаба Марка Милли.

Напомним, в ноябре 2022 года генерал заявлял, что зимой откроется "окно" для переговоров, потому что линия фронта стабилизируется, а победа Украины или России скорее всего уже "недостижима военными средствами". Милли тогда призвал "ловить момент" для дипломатии.

Сегодня в США, глядя на медленно продвигающееся контрнаступление Украины, начали понимать, что генерал был прав, пишет Politico.

"Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах... Милли был прав", - заявил высокопоставленный чиновник. В то же время он говорит, что пока нет уверенности, что Москва вообще была готова к переговорам. Поэтому администрация Байдена на данный момент не намерена менять курс по Украине.

Тем не менее, внутри правящего кабинета все чаще задаются вопросом о том, чем закончится война.

"Если мы признаем, что не собираемся делать это (поддерживать военные операции ВСУ - Ред.) вечно, то что мы будем делать?" - пишет газета.

Сам же Милли на днях по сути повторил свой тезис, что без дипломатии Украину ждет "долгая, очень трудная война с большими потерями". На вопрос Washington Post о том, сможет ли Украина победить, Милли заявил, что это "потребует значительных усилий в будущем" и длительного срока.

"Это займет много-много времени. Но вы также можете достичь этих целей, возможно, с помощью каких-то дипломатических средств", - заявил генерал.

При этом, по его мнению, сейчас еще рано говорить о переговорах. "Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Так что мы должны увидеть, чем все это кончится, а затем двигаться дальше", - заявил Милли.

Сегодня то же издание - Washington Post - сообщило, что у Киева "заканчиваются варианты", поскольку "контрнаступление застопорилось". "Продвижение Киева ограничено горсткой деревень, российские войска продвигаются вперед на севере", - рисует картину издание.

Это вызывает опасения, что конфликт заходит в тупик, и международная поддержка может ослабнуть.

Маловероятно, что Украина сможет обеспечить прорыв, не задействуя всех своих резервов и без дополнительных поставок оружия. А вопрос резервов не прост, поскольку Киев и Москва сейчас ведут войну больше на истощение, чем за территории.

Издание также считает, что атаки украинских дронов по территории РФ призваны "отвлечь внимание от медленного наземного контрнаступления Украины, но они вряд ли склонят баланс войны в пользу Киева".

Financial Times сегодня выпустила статью на ту же тему. По ее данным, США сомневаются, что контрнаступление Украины может быстро увенчаться успехом. И это уже вызвало разногласия с Киевом.

"Официальные лица США все более критически относятся к стратегии контрнаступления Украины и мрачно относятся к ее перспективам на успех, что усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны", - пишет издание.

Эта напряженность связана с тем, что Украина отказалась, вопреки рекомендациям США, концентрировать все силы на прорыве южного фронта, а распылила усилия между запорожским направлением и Бахмутом, где начала еще одно контрнаступление. Под Бахмут были брошены одни из самых боеспособных подразделений.

Украина в ответ на эту критику требует передачи ей дальнобойных ракет ATACMS. Но официальные лица США говорят, что в Америке не производят достаточно таких ракет, чтобы они оказали существенное воздействие на поле боя. Кроме того Вашингтон не хочет повышать градус противостояния с Россией.

"Некоторые аналитики говорят, что акцент Киева на дальнобойном оружии неуместен, учитывая его скромное влияние на войну, в которой все чаще используется артиллерия", - говорится в статье.

По информации FT, США уже негласно готовятся к войне на истощение, которая продлится и в следующем году.

На претензии США о том, что Украина не идет в атаку единым "кулаком" в Генштабе возражают. Как пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинском командовании, у ВСУ нет ресурсов для "лобовых атак".

Источник напоминает, что Украина получила всего 60 танков Leopard, хотя союзники обещали "сотни". Машин для разминирования также недостаточно. "У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад", - говорит источник.

По его словам, военное руководство откладывало начало контрнаступления из-за российских минных полей и отсутствия господства в воздухе. А те украинцы, кто хотел воевать, давно пошли добровольцами и теперь кадры в ВСУ набирают "в основном, среди нежелающих воевать".

Отсутствие ощутимого прогресса украинского контрнаступления привело к тому, что настроение в обществе в Украине сумрачное, а критика действий Зеленского растет, пишет издание.

Грядет "грандиозная сделка"?

Другие западные СМИ прямо увязывают вопросы к украинскому контрнаступлению с параметрами завершения войны. Как пишет Wall Street Journal, некоторые официальные лица на Западе обдумывают "грандиозные сделки" по прекращению войны.

"Они хотели бы предложить Украине пряник - смириться с фактической потерей какой-то территории в обмен на членство в НАТО или Европейском союзе или обещания долгосрочной военной и экономической помощи", - говорится в статье (детальнее формулу "НАТО в обмен на землю" мы анализировали здесь).

Такое стремление проистекает из-за проблем в мировой экономике, неуверенности в том, как долго западные избиратели будут поддерживать нынешний уровень помощи Киеву. А также и неверия в то, что Украина сможет полностью вытеснить российские войска.

И, хотя в Киеве уже выступили против такой сделки, "в частном порядке многие западные официальные лица не думают, что США и их союзники могут предоставить Киеву самостоятельно определять цель".

"Они опасаются, что максималистские цели Украины гарантируют бесконечную войну", - пишет издание. В ее нынешнем виде война России с Украиной рискует превратиться в затяжную борьбу, которая продлится еще несколько лет.

Причина в том, что "ни у одного из главных действующих лиц нет политических целей, которые были бы одновременно ясны и достижимы".

Главная военная цель Украины - восстановление ее территориальной целостности - "представляется отдаленной перспективой, учитывая ограниченность поддержки Запада".

США и cоюзники имеют "путаницу целей", поскольку с одной стороны не хотят допустить победы России, а с другой - "опасаются затрат и рисков, связанных с тем, чтобы помочь Украине добиться полной победы". Эти риски - прямая война США с Москвой и применения ядерного оружия.

Что же до военных целей Москвы в Украине, то они изменчивы, и зависят от того, где на данный момент находятся российские войска. При этом Россия не отказалась от своей "максимальной цели": восстановить свою прежнюю сферу влияния и не дать таким странам, как Украина, продвигаться дальше на Запад.

Идею "НАТО в обмен на территории" обсуждает и Politico. Газета опубликовала мнение бывшего конгрессмена от Демпартии и экс-помощника госсекретаря Тома Малиновски, который отстаивает этот вариант.

По его мнению, война до победы Украины или переговоры с РФ либо не достижимы в течение нескольких лет, либо не отвечают интересам Запада и Киева. В сценарии, который описывает Малиновски (ныне - старший научный сотрудник Института Маккейна), есть несколько этапов:

1. США дадут Украине все, чтобы продвинуться как можно дальше при контрнаступлении.

2. В следующем году (максимум - до июня) Украина объявит о паузе в наступлении и сместит внимание на защиту освобожденных территорий.

3. На саммите НАТО в июле 2024 года Украине предложат вступить в Альянс - "гарантируя безопасность всей территории, контролируемой украинским правительством на тот момент".

При этом автор дает понять, что Альянс не будет участвовать в дальнейших самостоятельных действиях ВСУ. "Это будет оборонительный пакт, но не обязательство принимать непосредственное участие в любых будущих наступательных операциях, которые Украина может предпринять", - пишет Малиновски.

По его словам, такая схема "была бы сродни принятию разделенной Германии в НАТО после Второй мировой войны и пакту о безопасности Америки с Южной Кореей после перемирия, которое остановило Корейскую войну".

Малиновски считает, что это "будет абсолютно считаться победой Украины", а Зеленский сможет "акцентировать внимание на невоенных стратегиях возвращения любых частей его страны, все еще находящихся под российской оккупацией".

В то же время автор исключает юридическое закрепление за Россией захваченных территорий.

"Украина и ее союзники будут продолжать добиваться воссоединения страны в границах 1991 года", - заявил Малиновски.

Итак, уже не первая западная публикация всерьез обсуждает формулу "НАТО в обмен на землю". Началось это после заявлений главы канцелярии генсека НАТО, который не исключил такой вариант.

Украина отреагировала на это крайне негативно на всех уровнях власти, а сам глава канцелярии признал свои слова ошибкой.

Но, как видим, идея "пошла в народ" на Западе. Один из главных аргументов - это позволит Западу остановить войну без переговоров с Путиным, сохранив за Украиной большую часть территорий и нынешний политический курс. А членство в НАТО защитит страну от угрозы нового вторжения РФ.

Отметим, что раньше на Западе эту идею озвучивал только бывший госсекретарь Генри Киссинджер. А на саммите НАТО в июле Украине отказались давать какие-либо гарантии членства и даже обсуждать график его обретения после войны.

Зеленский тогда заявил, что Запад хочет сделать вопрос членства Украины предметом торга с Россией. Что на днях по сути подтвердили в Альянсе. А потом в СМИ начала просачиваться информация, что руководство США такую идею обдумывает.

Очевидно, что изменение риторики скорее всего вызвано "пессимизмом" от хода украинского контрнаступления, о чем практически ежедневно сообщают крупнейшие западные СМИ. Которые сейчас рисуют своим читателям по сути две альтернативы: затяжная война и новые ассигнования или формула "НАТО (или ЕС) в обмен на территории".

Вариант полной победы Украины при этом рассматривается как гораздо менее реалистичный, требующий кратно большей военной помощи, а главное - новых волн мобилизации, с чем могут быть проблемы.

Американский историк и бывший советник президента Рейгана и Минобороны США Эдвард Люттвак в колонки для немецкой Die Welt пишет, что для победы Киеву нужно призвать еще как минимум три миллиона человек, что втрое больше нынешней, как предполагается, численности ВСУ в один миллион человек.

Он отмечает, что население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек. Эту пропорцию автор статьи вывел из опыта первой арабо-израильской войны, во время которой Израиль мобилизовал 10% населения.

Отметим, что всеобщая мобилизация в Украине и так идет. И ограничивается она не столько существующими отсрочками (студенты, многодетные и т.д.), сколько организационной неспособностью военкоматов обеспечить набор большего числа новобранцев, чем сейчас (в том числе и из-за коррупции), а также проблемами с обеспечением новых бойцов оружием и амуницией.

Кроме того, население России значительно больше. И даже если Украина резко нарастит темпы набора в войска, эффект от этого может перекрыться новыми волнами мобилизации в РФ.

Закончится ли война на границах 1991 года?

В ответ на мрачные прогнозы в западных СМИ Украина посылает мессиджи, что на какие-либо компромиссы по территориям не пойдет.

В Раде зарегистрировали проект заявления, где говорится, что война не может закончиться, пока Украина не выйдет на границы 1991 года.

Судя по коллективу авторов проекта, он инициирован "сверху". Документ внесла в парламент широкая группа нардепов из разных фракций. Среди ключевых соавторов - спикер Руслан Стефанчук, вице-спикеры Александр Корниенко и Елена Кондратюк.

"Восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанной государственной границы, включая деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны", - говорится в проекте заявления.

"Прекращение войны, развязанной российской федерацией против Украины, путем каких-либо территориальных уступок государству-агрессору недопустимо", - добавили авторы. Также они поддержали формулу Зеленского, которая предполагает то же самое.

Отметим, что в остальной части заявления идёт речь о том, что Украина должна делать в Крыму после его освобождения. Что также выглядит как намек: мы никаких территорий уступать не собираемся и готовится к реинтеграции в том числе и Крыма.

И, хотя заявления Верховной Рады статуса закона не имеют, весьма показательно, что проект появился именно сейчас - когда на Западе активизировалось обсуждение формулы "НАТО в обмен на территории".

В тоже время, по поводу формулы "война должна закончится только после выхода на границы 1991 года" у экспертов есть сомнения.

Ранее ими поделился военный обозреватель оппозиционной российской "Новой газеты" Валерий Ширяев.

Он сказал, что даже изгнание россиян за границы 1991 года не будет означать проигрыша РФ и окончания войны, так как Россия и российская армия с границ Украины никуда не исчезнет.

"Россия может отступать до Ростова-на-Дону, а потом опять вернуться назад. Она ведет войну на своей границе", - сказал Ширяев.

Позже формулу по выходу на границы 1991 года как условия окончания войны раскритиковал и известный украинский публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Текущая стратегия основывается на уверенности, что освобождение всех наших территорий означает завершение войны. Эта уверенность безосновательна. Война продолжится, пока у врага есть ресурсы. Более того, после освобождения всех наших территорий, поддержка наших союзников резко упадет. Надеюсь, уже всем очевидно, что пока война продолжается, нас в НАТО не примут только после завершения. Сколько бы реформ мы ни делали. Таким образом, нужно признать, что у Украины нет сегодня стратегии победы", - написал Пекар.

По его словам, Россия имеет большие ресурсы для ведения долгой войны и может выйти из нее только через внутренние изменения. И потому нужно понимать, какие это могут быть изменения, как найти субъекта таких изменений и помочь ему.

Зеленский поехал за F-16

Сегодня Владимир Зеленский отправился в Нидерланды за самолетами. Он заявил, что страна поставит Украине 42 самолёта F-16.

"Мы с Марком Рютте (премьером Нидерландов - Ред.) договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета", - заявил Зеленский.

Правда, сам Рютте этой цифры не подтвердил и заявил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 страна поставит Украине. Более того, по данным открытых источников и агентства Reuters, на вооружении у Нидерландов всего 42 самолета F-16.

Также президент посетил Данию, которая также в будущем согласилась передать Киеву данные истребители. Там Зеленскому пообещали, что начнут давать самолеты после выполнения условий: будут обучены пилоты и готова инфраструктура в Украине.

Тем временем украинские пилоты, инженеры и техперсонал уже начали обучение для освоения F-16, заявил министр обороны Алексей Резников. Это может занять полгода или больше.

По его словам, они также повышают уровень знаний английского языка. Обучение проводят Нидерланды и Дания.

Министр заявил, что минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев - такой срок определили западные инструкторы после обучения двух опытных украинских пилотов в США. Сколько нужно времени для подготовки инженеров и техников — неизвестно.

"Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет дольше", - добавил Резников.

Ранее в западных СМИ говорилось, что раньше лета следующего года, с учетом сроков обучения пилотов, F-16 Украина вряд ли получит. Такие же оценки давали и спикеры ВСУ.

На Западе говорят, что отправка F-16 в Украину не изменит ситуацию на поле боя в одночасье. И потребуются месяцы, если не годы обучения, чтобы получить максимальную отдачу от этих самолетов, пишет американский телеканал CNBC.

"Это оружие — не серебряная пуля", — сказал Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, у ВСУ нет такой вещи, как единая система вооружения, в которую был бы встроен F-16. "Если у вас есть технически подкованные операторы, и вы можете провести коллективную общевойсковую подготовку, вот тогда у вас действительно есть способность побеждать в войне", - добавил Райан.

В Украине же говорят, что намерены использовать F-16 как системы ПВО - для ударов по российской авиации. Без чего украинские самолеты находятся под угрозой атаки сразу после взлета с аэродрома, заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, один украинский самолет одновременно атакуют до 9 российских. "Наш самолет не успевает подняться с аэродрома, как уже находится в зоне поражения истребителя противника", - заявил он.

"Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются. Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от 5 до 9 самолетов разных типов", – сообщил Олещук. Также он заявил, что дальность удара российского самолета Су-35 - 200 километров, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25-30 километров.