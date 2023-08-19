Россияне впервые за долгое время обстреляли Чернигов. Ракета попала по зданию драмтеатра, где проводили встречу волонтеры и разработчики боевых дронов.

Встреча, как выяснилось, анонсировалась за несколько дней в Сети. Из-за чего вокруг этой атаки уже возник большой скандал - организаторов обвинили в невольном "сливе" цели для россиян.

Также звучат вопросы, зачем такую встречу проводили вблизи от российской границы, в считанных минутах времени для подлета ракет. Да еще и в туристическом центре Чернигова.

Но волонтеры заявляют, что все меры предосторожности были соблюдены, и теперь спецслужбы проверяют, кто из участников мероприятия мог совершить утечку.

Удар по центру Чернигова

Сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по Чернигову. Прилет был по самому центру города - в районе Красной площади, пострадал Драмтеатр и окружающие дома.

Погибло семь человек, среди них один ребенок. Пострадало, по последним данным, 117 человек.

Удар производился ракетой "Искандер", как позже заявили украинские власти.

Судя по опубликованным позже видео прилета, целью было здание Драмтеатра.

На фотографиях видно, что у театра пострадала крыша, куда ударила ракета.

Чернигов, несмотря на то, что находится относительно недалеко от российской границы - в 70 километрах - крайне редко подвергался обстрелам. Тем более, среди бела дня прямо по историческому центру города, где в это время немало народу - в том числе и туристов.

Как выяснилось позже, целью россиян было мероприятие по боевым беспилотникам, которое организовали в самом центре города.

В минуты прилета в Драмтеатре проходила "встреча инженеров, военных и волонтеров по теме военных технологий для фронта" - так охарактеризовала мероприятие одна из его организаторов, волонтер Мария Берлинская, которая специализируется на поставках дронов для ВСУ.

Сама она была внутри и после объявления тревоги спустилась в укрытие, как и многие другие. Но были люди, которые пошли на улицу - судя по всему, они и пострадали.

Присутствовавший на встрече командир спецподразделения ударных дронов "Білий орел" рассказал журналистам, что происходило внутри за несколько минут до ракетного удара.

"Было начало мероприятия. Ведущий просто представил и рассказал, какое будет мероприятие, рассказал о мерах безопасности, мы спели гимн, и как раз заканчивалась минута молчания и начали слышать сигнал воздушной тревоги. Организаторы попросили всех спуститься в бомбоубежище. Большинство людей ушли в бомбоубежища, мне нужно было подняться на второй этаж, я искал своего товарища, не нашел его. И как только я спустился на первый этаж — в этот момент произошел точечный удар, который приглушил, многие люди упали на пол. Это был шок. Удар был очень серьезный", — говорит мужчина.

Он отметил, что внутри было больше 200 человек. Но их спасло то, что почти все ушли в убежище под Драмтеатром как только была объявлена воздушная тревога.

"Спасло перекрытие самого помещения. Очень массивный драмтеатр был и будет. После удара мы начали помогать людям спуститься в бомбоубежище. Внутри было, думаю, человек 200 и больше, если с полицией и службой безопасности, также внутри находились и гражданские, и военные", — сказал он.

Сейчас улицы в центре Чернигова усыпаны стеклом. Последствия удара убирают до сих пор. Очевидцы говорят, что взрывная волна была настолько мощной, что окна вылетели даже в тех зданиях, которые находятся далеко от эпицентра взрыва.

Что известно о встрече по дронам в Чернигове

Вопрос, почему такая встреча проходила столь близко от российской границы, да еще и историческом центре Чернигова, где было много гражданских - стал ключевым в этой истории.

Анонс встречи по беспилотникам в Чернигове был опубликован еще 14 августа организацией Victory Drones, в которую входит известный волонтер Мария Берлинская (ее называли в числе кандидатов на пост нового министра обороны).

Там заявлялось, что мероприятие состоится 19 августа в 10 часов утра при поддержке областной военной администрации. Место сбора не сообщалось, и чтобы попасть на ивент, нужно было заполнить специальную форму и затем получить персональное приглашение.

По словам Марии Берлинской, все подавшие запрос на участие в выставке, были проверены, и теперь их данные изучают правоохранительные органы. Ранее аналогичные встречи проходили в Киеве, Львове, Днепре и Харькове. На них собираются представители военных, аэрошкол, производителей и бизнеса.

То есть, как заявляют организаторы, место встречи в открытых источниках не объявлялось.

Российские СМИ также опубликовали, как они утверждают, анонс выставки дронов - но уже из закрытой рассылки для участников. Там сказано, что конкретное место проведения сообщат в 6 утра в день мероприятия.

То есть, судя по всему, кто-то из участников "слил" россиянам эти данные. Либо они взломали чью-то почту или мессенджеры, по которым рассылались приглашения. Впрочем, могут быть и другие источники утечки - как утверждают волонтеры, в курсе были чиновники ОВА, с которыми было согласовано мероприятие.

По словам руководителя ОВА Чауса, ему известно, что "все соответствующие разрешения были получены". При этом в городском совете заявили, что о выставке не знали и не давали на нее разрешение.

Как сообщил глава МВД Клименко, сейчас СБУ открывает уголовное производство по расследованию мероприятия.

Несмотря на то, что формально конспирация была соблюдена, в адрес организаторов начали раздаваться претензии. В комментариях под анонсом выставки дронов поднялась волна хейта - из-за проведения военной выставки на расстоянии удара "Искандерами".

"Долбо@бы вы и убийцы".

"Дебилы, из-за вас попало в центр города"

"И как пригласила, тупая коза?"

"Это просто абсурд как так можно?".

Также много негативных комментариев и под постом организатора выставки Марии Берлинской, где она отвергает обвинения в свой адрес.

"Какому гению пришла в голову мысль проводить этот форум в 70 км от к...пов? Вы вообще в сознании или потеряна связь с реальностью полностью?"

"Какая была необходимость делать это мероприятие именно в Чернигове, где прилететь через несколько минут может?"