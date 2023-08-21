В понедельник, 21 августа, в Украине продолжается 544-й день войны с Россией.

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21 августа

09.24 На Крещатике выставили уничтоженную российскую технику, передает Суспильне.

Из-за этого центральную улицу Киева перекрыли от угла Богдана Хмельницкого до Майдана.

На дороге стоит около 20 единиц техники: танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.

Вероятно, "парад" техники приурочен ко Дню Независимости. Аналогичная выставка была организована и год назад.

Такая же выставка с начала войны стоит на Михайловской площади.

08.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки враг нанес 29 авиаударов и совершил 43 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

08.10 Все аэропорты Москвы закрыты, они не принимают самолеты и направляют их в другие аэропорты, сообщают российские СМИ.

С утра минобороны РФ заявило о беспилотнике, который двигался на Москву.

Сообщается, что его посадили силами РЭБ в районе села Покровское Рузского района (в 65 километрах от Москвы).

07.50 Потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года.

07.31 В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов.