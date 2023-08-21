Анализируем итоги 544-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сегодня заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Российские военные телеграм-каналы ранее также писали о том, что украинские силы продвинулись на этом участке.

По словам замминистра, РФ пытается вернуть утраченные позиции восточнее Работино, но безуспешно. Также она заявляет о продвижении ВСУ южнее Малой Токмачки под Ореховым. Это также направление на Вербовое.

Что касается ситуации в самом Работино, то Маляр заявила без подробностей, что там "продолжается плановая боевая работа".

В то же время российские паблики подтверждают, что ВСУ вошли в центр Работино. Об этом пишут как телеграм-каналы (они публикуют видео боев из центра села), так и представитель назначенной россиянами "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. При этом он заявляет, что бои за центр населенного пункта продолжаются.

Также Рогов подтвердил оставление части российских позиций под Вербовым к востоку от Работино, где накануне о продвижении заявляло Минобороны Украины. По его словам, по этим позициям россияне сейчас наносят артиллерийские удары.

Судя по видео, опубликованному украинскими СМИ, танк и БМП ведут огонь по позициям россиян в селе. Под конец видео по ним также открывается огонь. Как говорится к описанию видео, БМП уезжает после этого на большой скорости.

То есть, украинские войска усилили давление на Работино. Это село находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Этот город, как ранее писали эксперты, и есть основная цель на текущем этапе наступления ВСУ на данном направлении. Правда, от него до Работино еще более 20 километров, на которой встречается еще несколько населенных пунктов (для сравнения - за два с половиной месяца боев украинские силы преодолели около 5-7 километров до Работино).

И вся эта территория считается сильно укрепленной противником. То есть, взяв Работино, штурм которого шел еще с начала июня, ВСУ преодолеют самую первую линию обороны запорожского фронта на одном из его участков.

При этом, как писали западные журналисты, для продвижения у самого Работино, которое застопорилось на несколько недель, пришлось бросить стратегические резервы, что берегли для прорыва более глубоких линий обороны (собственно Токмака и Мелитополя).

Сегодня момент с резервами прокомментировали в минобороны Украины.

Как заявила замминистра Анна Маляр, из-за публикаций о введении в бой 82-ой бригады на запорожском фронте, по ней за сутки было нанесено пять авиаударов. О переброске этой бригады на участок наступления ВСУ на юге впервые сообщили американский Forbes и немецкая газета Bild.

Они же сообщали, что это могли быть последние укомплектованные западной техникой резервы ВСУ на этом направлении (Украина этого не подтверждала).

Британская разведка сегодня сообщила, что Россия планирует усилить свою оборону на юге Украины создаваемой 18-й армией. Она будет состоять в основном из мобилизованных и, как считают в Лондоне, позволит освободить более опытные подразделения для наступательных кампаний.

Возможно, это уже позволило перебросить воздушно-десантные войска с Херсонского на Ореховское направление, предполагает разведка.

Также идут некие движения на Харьковском направлении. Сегодня российские телеграм-каналы начали с утра писать о захвате Синьковки в пяти километрах к северо-востоку от Купянска.

При этом назначенный Россией "глава Харьковской области" Ганчев заявил, что ВСУ вышли из деревни. Некоторые российские паблики уточняют, что и войска РФ пока туда не вошли, и село по факту в "серой зоне".

Российское командование официально этого не подтверждало, а сообщало лишь об улучшении тактического положения под Купянском и об отражении атак ВСУ под Синьковкой.

Украинские военные власти сообщили, что российские атаки в районе Синьковки отбиты. Об этом же пишут и украинские военные паблики. Они опровергли занятие Синьковки россиянами. Не подтверждают это и многие российские военные телеграмм-каналы.

Но из всех сообщений понятно, что россияне пытаются сейчас взять Синьковку - так же, как и ВСУ активно штурмуют Работино. Это, вероятно, сейчас наиболее горячие участки фронта в целом.

Что касается обстрелов, то сегодня в Московской области были сбиты два беспилотника - один в районе села Покровское Рузского района, другой - в Истринском районе.

Под Истрой дрон, который сбивали ракетой, упал в поселке, где живет главный редактор RT Маргарита Симоньян. Там пострадали два человека и повреждены несколько домов.

В аэропортах Москвы из-за этих атак остановилась работа - на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых. По данным сервисов "Яндекса", задержали или отменили более 90 рейсов.

Атаки российских аэродромов

Сегодня вновь дроны атаковали российские военные аэродромы. Если на выходных удару подвергался аэродром в Новгородской области (где пострадали, по ханым даням, один или два самолета), то сегодня - аэродром "Шайковка" в Калужской области.

По данным российских пабликов там поврежден один самолет, который, как утверждается, "уже не использовался".

Спикер украинской военной разведки Андрей Юсов уже признал ответственность ГУР Украины за эту атаку и заявил, что поврежден как минимум один самолет. По его словам, она была совершена людьми "из Центральной России", которые "в координации с украинской военной разведкой выполнили свои задачи".

По данным российских источников, авиабаза в Шайковке была атакована с помощью квадрокоптера - такой беспилотник мог быть запущен только с российской территории.

На обоих атакованных аэродромах стояли стратегические бомбардировщики Ту-22, которые используются для нанесения ракетных ударов по Украине. Именно они и были целью ударов, которые, как анонсирует в Киеве, будут продолжены. Такая тактика своего рода "заменитель" дальнобойным ракетам, которыми Запад запрещает бить по российской территории.

В российских военных телеграмм-каналах задают вопросы к командованию, почему стратегические бомбардировщики на аэродромах не находятся под защитой в виде хотя бы навесов.

Не исключено, что теперь они начнут появляться, что затруднит новые атаки. Также, не исключено, что РФ может перенять тактику Украины нанесения ударов небольшими дронами со взрывчаткой, по крайней мере по целям, которые находятся сравнительно недалеко от линии фронта или от российской границы.

Самолеты и деньги. Помощь Запада

По итогам визита Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Украине поставят 61 истребитель F-16 - 42 единицы Нидерланды и 19 Дания. Такие цифры озвучил президент.

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила, что первые шесть истребителей F-16 Дания надеется предать Украине под Новый год, еще восемь - в течение 2024 года, а в 2025 - еще пять. Также в Копенгагене заявили, что самолеты Киев сможет использовать только на своей территории.

"Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит", - приводит слова датских чиновников Reuters.

Нидерланды конкретики по количеству самолетов и сроками их отправки не озвучивали. Но ранее США выставили условие, что истребители могут передаваться лишь по мере обучения персонала и готовности Украины размещать и обслуживать самолеты.

Также пока непонятно, действительно ли Нидерланды передадут Киеву именно такое количество истребителей. Ведь у них на вооружении всего 42 F-16.

Кроме того, в этой стране уже нашлись недовольные решением премьера Рютте.

"Поставка F-16 в Украину – это далеко идущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Twitter депутат-социалист Яспер ван Дейк (SP/Европейские левые).

Ван Дейка интересует, могут ли F-16 использоваться на территории России и как их передача позволит предотвратить дальнейшей эскалации. Этим же обеспокоен и ультраправый "Форум за демократию" (FvD/ID).

"Безумие. Голландские F-16 в Украину, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", – написала партия в Twitter.

Но в любом случае понятно, что самолеты будут передавать дозированно и небольшими партиями - как было и с высокотехнологичными танками вроде "Леопардов" или "Челленджеров".

В целом Украине нужно около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над РФ, заявил спикер Воздушных сил Игнат.

"Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности", - сказал Игнат.

Отдельная интрига разворачивается с главным военным спонсором Украины - США.

Республиканцы в Конгрессе заявили, что хотят назначить инспектора для контроля за финансированием Украины - "для предотвращения коррупции". Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Такое назначение может стать условием для выделения Байдену новых средств для поддержки Украины (более 20 миллиардов долларов). Также они могут попытаться урезать размер этой помощи.

На данный момент в Конгрессе "даже проукраинские республиканцы воздерживаются от поддержки нового соглашения по Украине". К примеру, конгрессмен Энди Харрис заявил на этой неделе, что "Украина не может выиграть войну", поэтому США должны пересмотреть вопрос о дальнейшем усилении ее обороны.

"Мейнстримные республиканцы сочувствуют делу, но мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами", - передал их настроения один из помощников конгрессменов.

При этом демократы надеются, что в конечном счёте республиканцы проголосуют за. В пакете, который запросил Байден, специально заложены затраты на не связанные с Украиной, но популярные внутри США вещи вроде усиления борьбы со стихийными бедствиями.

Также пакет помощи Украине могут попытаться протолкнуть на фоне предстоящего визита Зеленского в США на Генассамблею ООН. Но настроения в американских СМИ по этому поводу все равно витают крайне тревожные.

Переговоры или тотальная война?

Один из крупнейших российских олигархов Олег Дерипаска вчера заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже в конце сентября. Свой прогноз он основывает на ухудшении финансовой ситуации в США.

"Стратегические просчеты политиков в Вашингтоне, раскачивание напряженности и раскручивание спирали международных конфликтов по всему миру тяжелым бременем ложатся на экономику США. Только обслуживание федерального долга в Штатах будет стоить более триллиона долларов в год. А включение печатного станка подстегнет инфляцию", - написал Дерипаска в своем телеграмм-канале.

Это вынудит Вашингтон идти на компромиссы с "врагами Америки", включая Китай и Россию, полагает Дерипаска.

Отметим, что на Западе в последние дни звучит все больше пессимистических оценок по украинскому контрнаступлению на юге. Звучат опасения, что союзники Украины не смогут долго поддерживать нынешний уровень военной помощи - поскольку война приобретает затяжной характер.

Одновременно появляются предложения закончить ее по формуле "НАТО в обмен на территории", когда Россия остается на захваченных землях, а остальное уходит под натовский зонтик. И война прекращается по "корейскому" сценарию.

Последний набор западных публикаций на эту тему, а также ответ на них Украины мы анализировали здесь.

В то же время в России, судя по данным западных СМИ, есть и совершенно иные настроения - воевать, а не договариваться.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ряд представителей российских спецслужб выступают за отставку начальника генштаба Герасимова и министра обороны Шойгу. Сторонники "жесткой линии" в ФСБ поддержали требования Пригожина, который настаивал на смене командования.

Как сказали источники, "ястребы" предлагают начать воевать в Украине более агрессивно: объявить военное положение и полномасштабную мобилизацию.

Впрочем, пока нет признаков того, что Кремль собирается менять подходы к войне и снимать Шойгу и Герасимова с их постов, отмечает Bloomberg. Вместо этого власти наказывают оппонентов военного руководства страны. Так, после мятежа "Вагнера" пропал из публичного поля близкий Пригожину генерал Суровикин. Также отправлен в тюрьму Гиркин-Стрелков.

Также ранее Кремль неоднократно заявлял, что пока нет необходимости не только во всеобщей мобилизации, но даже в объявлении ее новой волны.

Хотя, как мы уже писали, будет она проведена или нет, зависит напрямую от хода войны. Если боевые действия будут постепенно затухать а то и вовсе прекратятся в скором времени, то Россия сможет обойтись и без новой мобилизации. Если же война затянется, либо ситуация на фронте будет развиваться для российских войск угрожающе и потребуется резервы в значительно большем количестве, чем они имеются сейчас, то мобилизация, скорее всего будет объявлена. Также ее можно ожидать, если в Кремле возобладает точка зрения, что войну нужно не замораживать, а готовится к масштабному наступлению, чтоб прорвать украинский фронт и захватить новые территории.

Впрочем, судя по разноречивой информации, которая поступает из Москвы, на этот счет там разные мнения.

Если часть элит настроена на то, чтоб войну закончить как можно быстрее, удовлетворившись уже достигнутыми завоеваниями, включая сухопутный коридор в Крым, то другая настаивает на "тотальной войне" со всеобщей мобилизацией и военным положением. Судя по риторике Путина и других представителей российской власти, они на данный момент на "тотальную войну" не настроены. Предпочитая поддерживать внутри РФ впечатление, что "нормальная жизнь продолжается", "экономика работает", "соцвыплаты повышаются" и т.д. Правда, война при этом все равно идет и Украина, и Запад не соглашаются на условия ее прекращения, которые бы устроили руководство РФ. Поэтому, как мы уже писали, стратегия Кремля может заключаться в войне "на истощение" - пока не истощатся готовность к сопротивлению и человеческий ресурс Украины, а также готовность Запад оказывать военную помощь.

В Украине, судя по развернувшейся кампании подготовки общества к "долгой войне", эту стратегию понимают и также готовятся к длительному противостоянию, надеясь, что поддержка Запада не иссякнет, а будет только нарастать как количественно, так и качественно, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

Хотя понятно, что для обоих стран война "в долгую" - это огромные жертвы и риски (а для Запада - еще и риск глобальной эскалации). А потому, вариант, что на определённом этапе стороны договорятся на тех или иных условиях прекратить боевые действия - исключать на 100% нельзя.

Как видим, звучат прогнозы, что это может произойти даже в ближайшие месяцы.