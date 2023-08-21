Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 21 августа, которое записал, находясь в самолете.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал итоги своего визита в страны Северной и Северо-Западной Европы: в Украине будут делать шведские боевые машины CV90, Нидерланды поставят 42 самолета F-16, Дания – 19 F-16. Отдельно поблагодарил Штаты за согласие для европейских стран поставлять Украине F-16.

Напомним, сегодня министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 только на своей территории.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украине нужно около 128 истребителей, чтобы заменить советский авиапарк и получить преимущество в небе над РФ.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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